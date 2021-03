Rafael Olarra entrega detalles sobre su relación con Lucila Vit: "Estoy muy feliz con ella"

El ex futbolista de Universidad de Chile y comentarista deportivo, Rafael Olarra, estuvo invitado al programa que conduce Cristián Sánchez (en reemplazo de Martín Cárcamo) "Almorzando con el rubio", en donde habló acerca de su relación con la conocida figura de televisión, Lucila Vit.

Ambos fueron compañeros de trabajo en Fox Sport e hicieron oficial su relación hace un par de meses, tras semanas de rumores.

“Fue muy extraño, nosotros estuvimos tres años de compañeros y nunca hubo nada. Había un trato muy especial desde el trabajo, éramos muy partners en el trabajo, nos sentábamos siempre juntos por indicación de dirección, siempre coincidimos mucho y nos gustaba mucho bailar y coincidimos en tonteras que eran simpáticas, pero no existía más que eso”. indicó el deportista.

Luego agregó “yo la veía a ella muy trabajólica, muy obsesionada con su trabajo con respecto a la puntualidad, a la responsabilidad, entonces ella siempre andaba cargada de bolsos, ‘que me voy acá, que me voy a una presentación, que me voy a un evento’.

“Yo la veía como ‘esta chica está vuelta loca en sus temas’, entonces iba a trabajar, hacía lo mío y nada más. Siempre admiré su belleza, porque eso era lógico” señaló acerca de sus primeras impresiones mientras trabajan juntos.

Continuando con relato detalló que "es algo que está y todos piensan igual. Pasamos varias etapas, ella tuvo parejas entre medio, yo tuve la mía y en un momento coincidimos los dos solteros. Habíamos terminado con nuestras parejas hace un tiempo y empezamos a conversar como conversan dos amigos que están pasando lo mismo y en eso fue ‘me pasa esto’, ‘a mí esto’ y empezó a darse algo que no lo teníamos presupuestado para nada”

Cristián le comentó sobre como se produjo el acercamiento entre ambos. ¿Es cierto que el primer encuentro de este período fue fortuito?”

A lo que el ex Audax Italiano indicó “Sí. Yo le había comentado una foto que ella había puesto en Instagram”

“Después las cosas van fluyendo hasta el día de hoy, que estamos muy tranquilos, muy contentos y disfrutando del momento, de estar juntos” señaló Olarra.

Concluyó señalando: "nunca estuvimos escondidos, nunca quisimos hacerle daño a nadie. Esto nació de la espontaneidad, del gusto, de conversaciones. Estoy muy feliz con ella y espero hacerla lo más feliz posible en lo que estemos juntos, ojalá poder caminar juntos. Esa es la intención un poco de los dos”.