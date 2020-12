Rafael Olarra confirma romance con Lucila Vit y niega infidelidad en relación previa con Natalia Mandiola

El ex futbolista Rafael Olarra salió a confirmar la relación que tiene con la modelo fit y figura televisiva Lucila Vit, después de que la periodista Cecilia Gutiérrez expusiera el romance en una nueva transmisión a través de Instagram. Así mismo aseguró nunca haber sido infiel a su ex pareja Natalia Mandiola.

Fue así que el ex jugador de Universidad de Chile se comunicó con el programa "Me Late" donde también se abordó el tema, intervención que sirvió para aclarar varios temas en torno a su persona.

Consultado por su actual relación, Olarra sostuvo que "con Lucila tenemos una relación de hace mucho tiempo laboral y hoy en día te podría decir que sí, estamos iniciando algo, estamos conociéndonos aún más en otro ámbito que no es el profesional y claramente tenemos muchas cosas en común. Ojalá que pudiera fructificar. A mí me encantaría".

"Es una chica extraordinaria que se ha dado con su trabajo, ha ganado todo lo que tiene en base a su trabajo junto a la disciplina en sus rutinas, en lo que hace. A mí eso me deja sin cuidado", puntualizó.

Por otro lado, sobre los rumores de una supuesta infidelidad en la relación que mantuvo con su ex pareja Natalia Mandiola, el deportista fue tajante y declaró que "jamás" tuvo una relación paralela con Vit u otras mujeres mientras estaba con la comunicadora de La Red.

"Jamás porque esos errores ya los había cometido y no los quería volver a cometer jamás. Jamás es jamás. Te lo digo de corazón, porque aparte de eso siento que uno va a prendiendo cosas en el camino. Ya tengo 42 años, tengo dos hijos, entonces de verdad que duele que se comente con tanta liviandad cosas que son delicadas porque hay sentimientos, porque hay cariño", subrayó.

Por otro lado, Rafael aclaró que "yo con la Natalia, de verdad... Siento que le deseo lo mejor del mundo. A mí me ayudó muchísimo en muchas cosas. Fue enormemente positiva en mi vida. Pero cuando las cosas no se dan, no se dan".

"Nosotros no tenemos contacto. Ninguno. Es más, a mí me contaban, amigos, hermanos, que la veían con una pareja nueva y, de verdad, le deseo lo mejor. Que ponga todas sus pilas ahí, que es una súper buena chica. Una vez solamente intercambiamos los mails por un tema de que había llegado un papel acá que era de ella y después claramente le escribí 'muchas gracias por todo'", puntualizó.

El ex jugador sostuvo que "me parece que es lo que hace una persona cuando termina en buenos términos, cuando entiende que las situaciones no dan más y que quiere empezar algo nuevo, desde cerrar un círculo y cerrar un capítulo. Ese soy yo. Yo cerré un capítulo y estamos dispuestos a seguir viviendo. No me puedo quedar encerrado en mi casa".

Después de un rato, el futbolista calmó su espíritu pero aún así no quiso confesar quién fue el que terminó la relación. "Eso queda en el ámbito personal. Creo que ambos tomamos la decisión de no seguir", planteó.

Y añadió que "de una u otra forma, siempre es uno el que toma la decisión, pero en esto los dos sabíamos que iba a ser muy difícil poder continuar, porque no estaban alineados los objetivos. No teníamos cómo".