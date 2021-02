"Aguanté cosas que no debiese" Natalia Mandiola habla de la "relación tóxica" que tuvo con Rafael Olarra

El quiebre en el romance entre Natalia Mandiola y el ex futbolista Rafael Olarra fue prácticamente un cataclismo en el mundo de la farándula, el espectáculo y el fútbol, el año pasado. Si bien recientemente el ahora comentarista deportivo confirmó su nueva relación con Lucila Vit, Mandiola había guardado silencio hasta ahora que conversó con el programa de Instagram, “El Aperitivo”, con Jordi Castell.

La modelo primero hizo referencia al actual vínculo amoroso que mantiene. Por eso, resaltó que Rodrigo “es un amor que hace bien, es una persona que me contribuye de una manera súper positiva. Nos llevamos súper bien, tenemos muchas cosas en común”.

Esto para luego comenzar a deslizar que “después de haber vivido una relación quizás no tan sana del todo, tener esto ahora, estoy feliz”.

Mandiola entonces disparó con ganas: “Fui responsable de que esa relación en algún minuto se volviera tóxica porque aguanté cosas que no debiese, permití cosas porque quizás creí. Pero llegó un minuto que fue así, muy rápido”.

“Llegó un día en que yo desperté y dije ‘esto no va más, esto no me hace bien, no estoy bien y chao. Soy súper chica, quiero continuar mi vida, quiero ser feliz, quiero estar tranquila’. Y fue así”, añadió.

Antes de cerrar el tema, Natalia Mandiola se propuso hacer una reflexión en torno a lo que había significado la relación con Olarra.

Es por eso que planteó: “uno se tiene que hacer responsable de las cosas y la salud mental es tan importante. De repente no le tomamos el peso, pero es lo primordial para estar bien en la vida”.

“Me ocupé a tiempo de eso, de ir resolviendo cosas, y también me entregó herramientas para decir ‘chao, voy con mi vida, por lo que yo quiero, y quiero ser feliz”, finalizó.