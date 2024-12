La periodista Natalia Mandiola estuvo presente en un nuevo capítulo de “Todo va a estar bien”, en donde recordó un incómodo momento que vivió con Fernando Solabarrieta.

La comunicadora se refirió en el espacio que conduce Eduardo de la Iglesia a su paso por distintos medios. “Estuve en radio, primero, haciendo deporte. Después me fui a un canal deportivo, pero leyendo redes sociales”.

“Después fui avanzando hasta que me llama Fox, me voy al programa del Negro Palma, también empecé en redes sociales, pero me fui metiendo de a poco hasta que terminé coanimando con el Negro Palma”.

Revelando que paso tensos momentos debido a la actitud de algunos compañeros. “Porque llevaban muchos años en televisión”.

Nati Mandiola recuerda tenso momento con Solabarrieta

La periodista deportiva comentó que uno de los momentos más tensos lo vivió con el relator deportivo. “Yo llevaba súper poco en el canal, me levanté a hacer una mención, yo estaba haciendo un reemplazo en un programa que no era el mío, y me tira una talla que no me gustó, como incómoda y no tienes confianza tampoco. Yo le contesto y me dijo ‘qué te creís, pot… pelao’”.

Al ser consultada por el conductor del espacio Eduardo de la Iglesia sobre la identidad del periodista, Mandiola reveló que se trataba de Fernando Solabarrieta. “De ahí nunca más me habló ni miró, yo quedé como la pendeja conflictiva”, agregó.

Asimismo señala que fue consultada por el canal sobre lo ocurrido, que ella entregó su versión, pero que no “pasó nada”, a lo que añade que ella “llevaba dos meses en el canal y él era un monstruo en el canal (…) Me hizo sentir muy incómoda”.