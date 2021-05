Mario Velasco recuerda cuando su ex lo descubrió mintiendo: "Fui desenmascarado para todo Chile"

El integrante de Zona de Estrellas, Mario Velasco, estuvo presente en el "Podemos Hablas", en donde recordó un complejo episodio en donde fue desenmascarado al aire por mentirle a su pareja

El animador del espacio Julian Elfenbein le señaló a los invitados que se pusieran de pie si es que alguna vez le han mentido a su pareja, a lo que Mario Velasco se levanta y cuenta su historia.

El "Anfibio" señaló que mientras participaba en Yingo estaba saliendo con una compañera de elenco, sin dar nombre. A lo que Julián Elfenbein, le pregunta si se trataba de Carolina Mestrovic o Lucila Vit.

"Estaba hay sacándome los balazos, no estaba pololeando, estaba pinchando, estaba sacándome todos los balazos y me estaban creyendo, yo ya tenia la cuartada perfecta , venia como avión y ya se venia la reconciliación, estaban poniendo la música romántica, porque hubo un conflicto yo había desaparecido y estaba dando las explicaciones del caso".

“venía todo bien y de repente me dicen ¡di alo! al aire y en vivo", señaló que escucho una "Voz femenina, caché altiro de qué se trataba el asunto, se me cayó la cara. Y ahí me dice ‘estuviste conmigo toda la tarde y estás diciendo que le cambiaste la rueda a un auto’. Fui desenmascarado en vivo y en directo para todo Chile”, concluyó señalando.