"Tome su cosita y busque en otro lado": Mario Velasco asegura que Chilevisión le destruyó dos relaciones amorosas

Esta no la vimos venir. Conocido es el perfil de picaflor que tiene Mario Velasco en el mundo de la televisión. Basta mencionar el episodio de las "arañitas" o su popular apodo "El Anfibio", para dejar claro sobre quién estamos hablando. Pero ahora el mismo rostro de Zona Latina sorprendió a los televidentes al contar que Chilevisión vetó algunos de sus romances cuando trabajaba en "Yingo".

Velasco explicó que hace 15 años los altos mandos del canal privado lo llamaron al orden, por el hecho de que había conquistado a una compañera de la empresa y en consecuencia iniciado una relación amorosa.

"En algún momento tuve un acercamiento a una periodista del área de prensa de Chilevisión, en lo cual, cuando se enteran las altas esferas de este canal, me mandan a llamar a reunión", relató "El Anfibio", ante la sorpresa del resto de los panelistas de "Zona de Estrellas".

Entonces, "me dicen 'momentito, ahí no, salga de ahí, ahí no se puede. Tome su cosita, su pirulita loca, dese media vuelta y busque en otro lado'".

Lo más impactante es que el ex integrante de "Yingo" aseguró que esa no fue la única vez que experimentó algo así como un llamado de atención por sus hazañas amorosas en la estación que ahora es propiedad de Viacom.

"Me pasó con dos rostros del canal, el otro no trabajaba en el área de prensa pero sí era uno de los rostros mejor evaluados del canal, entonces me dijeron 'tampoco'", explicó.

Mario Velasco no profundizó en que "recordemos que la farándula en ese momento era dura y si se sabía esto, en el fondo lo que iba hacer era poner a un rostro que goza de credibilidad en un área que no era lo que el canal buscaba y supuestamente estaba invirtiendo".