Mario Velasco revela cómo es su rutina en pandemia junto a su hija Julieta

El conocido rostro de Televisión Mario Velasco en conversación con las Últimas Noticias habló acerca de cómo ha adaptado la cuarentena en la que está sujeta la Región Metropolitana con las clases online de su pequeña hija Julieta.

Debido al retroceso en el plan Paso a Paso, Julieta acompaña a su papá a su trabajo en donde se conecta a sus clases en el set de televisión. Velasco es figura de Zona Latina en donde integra los programas "Sabores" y "Zona de Estrellas".

Sobre esto señaló :"No me queda otra y me imagino que le debe pasar a mucha gente también".

Luego agregó: "Afortunadamente tengo mi trabajo concentrado en las mañanas, entonces cuando salía pasaba a buscar a la Julieta al colegio y nos veníamos a la casa. En la tarde hacíamos las tareas o íbamos a la plaza y en eso se iba el día"

"Cuando estamos en Fase 2 yo tengo una persona que me va ayudar en la casa y ella puede venir. Ahí la Julieta se queda acá, por seguridad y porque es más fácil que tome sus clases acá. Pero hoy estamos en Fase 1, entonces la persona que me ayuda no puede venir a cuidarla. Mi hermana me ha ayudado algunas días y así la Juli se queda en casa"

"(Julieta) parte las clases a las 8:15. Ahí la dejo en eso y yo me meto a la ducha y me visto. Justo a las 9 tiene un break y ahí nos vamos al canal. Nos vamos por la Costanera Norte y nos demoramos 20 minutos en estar allá", sostuvo.

Así mismo, sobre las clases señaló: "A las 10 yo estoy en pantalla y ella parte sus otras clases. La dejo en una parte del estudio que es piola, donde no está en contacto con nadie. Igual ella está con mascarilla".

Sobre la comunicación con Carolina Menstrovic que actualmente vive en Estado Unidos debido a su trabajo comentó: "Ella (Julieta) fue a verla ahora, estuvo en enero y febrero allá (Estados Unidos). comunicación con la mamá es a diario por Zoom o FaceTime, que tengan ese momento de comunicación, de contarse lo que hicieron en el día cada una, se agradece para poder llevar de mejor manera la distancia. Me imagino que tanto Julieta como Carola se extrañan en el día a día, pero esto ayuda a llevarlo de mejor manera".