"¿Quién te hizo tanto daño?": Marcial Tagle se gana las críticas del público tras su paso por La Divina Comida

Una incómoda velada fue la que tenía preparada La Divina Comida a los televidentes la noche del sábado recién pasado, después de que incluyeran entre sus invitados al actor Marcial Tagle. Las críticas, ataques y burlas contra el intérprete se dejaron sentir con intensidad y pasión en redes sociales, donde el público hizo sus descargos.

A Tagle le tocó compartir el programa con la actriz Alejandra Araya, la artista Mariela Montero y el diputado Matías Walker.

Durante el capítulo, el actor mostró el edificio con ocho departamentos, que tiene junto a su pareja Luz Valdivieso, propiedades que arriendan para generar ingresos alternativos a su profesión.

Además, interpretó a su personaje de Casado con Hijos, Pablo Pinto, hablando con el particular acento español que lo caracteriza.

Entre las anécdotas,Tagle también contó que "me enterré un vidrio en la rodilla... Peleando en la zapatería me caí arriba de un espejo. Grité ‘accidente’, y a la semana se me infectó".

Pero nada fue suficiente para lograr empatía con las audiencias. Los televidentes entonces se volcaron a Twitter para darle con todo al actor. Estas fueron algunas de las publicaciones:

#LaDivinaComida acabo de ver el capítulo ¿soy yo o alguien más encontró desagradable a Marcial Tagle? Creí que era más simpático, pero fue súper pesado al evaluar y en la velada en general. — Felipe Saldías (Saldi) (@Saldivlogs_Ofic) July 11, 2021

Marcial Tagle, quién te crió? Quién te hizo tanto daño? #insoportable #LaDivinaComida — Pedro Orozco Arias (@pedrohorozco) July 11, 2021

#LaDivinaComida Sobró Marcial Tagle en este programa — Eddie (@McFlurryXL) July 11, 2021

Marcial tagle es más pesado q tren a pedales #LaDivinaComida — Carlos Milla♊ (@millapatagon) July 11, 2021

Me cae como pata en la guata Marcial Tagle #LaDivinaComida — Josefina Délano (@Jose_Delano) July 11, 2021

Yo siempre trato de ver #LaDivinaComida en la buena onda, tratando de ser empatica con los invitados, pero QUE WEON MAS DESAGRADABLE MARCIAL TAGLE ES QUE LA CAGO, SUS COMENTARIOS, SUS CARAS, SU ACTITUD TODO EN MALA ONDA ME CARGO. Listo, me desahogue jiji — S O F I A (@Sofibaquedano) July 11, 2021

Marcial Tagle siempre ha sido un weon desagradable #LaDivinaComida — James (@jemc_74) July 11, 2021

Es bien desubicado el Marcial Tagle! #ladivinacomida — Artemisa (@gala_la_maga) July 11, 2021

Marcial Tagle, Que weon mas roto,#LaDivinaComida — VicVic (@Reina1Vic) July 11, 2021

Es pesadisimo .. marcial tagle #LaDivinaComida — hoskr (@gana_oscar) July 11, 2021

Marcial Tagle y su actitud de actorcillo intelectual �� #LaDivinaComida — felipe cavieres (@soyfaxion) July 11, 2021

#Ladivinacomida Marcial Tagle Collar de Melones, pucha que es pesado — Lo (@loli_1102) July 11, 2021

#LaDivinaComida ese Marcial Tagle es mas pesado que pata de jaiba! — Primo Renato de Sucupira (@Primo__Renato) July 11, 2021

Marcial Tagle es más pesado que vaca en brazos#LaDivinaComida — Annabel (@AnnabelRaven) July 11, 2021

¿Cómo describiría a Marcial Tagle?

Se aceptan sugerencias.#LaDivinaComida — ximexim MV ����⚕️ (@ximexim2011) July 11, 2021

La Mariela una mina que las a hecho todas en la vida. Me cae bien. Y la paciencia para soportar a el weon pasao a caca del Marcial Tagle. Se admira. #LaDivinaComida — Christian de la Pileta (@ChrisChubaka) July 11, 2021

#LaDivinaComida Marcial Tagle tremendo actor, pésimo invitado. Que weon más penca, ni que te obligarán a compartir algo grato. — jean lerou (@jclerou) July 11, 2021

Qué tipo más pesado marcial tagle , a todo le encuentra algo mal , tan filudos sus comentarios! Atroz #LaDivinaComida — Karen Fernandez (@Kferpchost) July 11, 2021

Que asco y desagradable es Marcial Tagle #LaDivinaComida — Pamela González (@PameOhlala) July 11, 2021

Cuando Marcial Tagle se fue a vivir a Huentelauquen le dijo a un vecino, que por favor se mantuviera reservada su llegada, como si fuera estrella de Hollywood el ql, cayó como patada en la guata de llegada #LaDivinaComida — Vale (@shinisauriarex) July 11, 2021

Cómo tanto canje Marcial Tagle si es un tanque a pedales ? ��#LaDivinaComida — Pamela Andrea (@pameplomita) July 11, 2021

Marcial Tagle = bombón de caca. Eso nomás. #LaDivinaComida — Luis con L de Loser. (@luiscor91413851) July 11, 2021

Marcial Tagle me decepcionó totalmente: la guinda de la torta fue menospreciar que la gente esté más informada que antes...quizás no a los niveles que él quisiera, pero la gente sí se informa más y mejor. #LaDivinaComida — Luis Alejandro Bello (@luchojanobello) July 11, 2021

Que pedante Marcial Tagle #LaDivinaComida — Queen Mamaza✨ (@queen_mamaza51) July 11, 2021

Un saco de plomo este Marcial Tagle. #LaDivinaComida — Atreides (@Anton_U7) July 11, 2021

Una persona que no le gustan los animales NO puede ser buena persona,esto aplica perfecto a #MarcialTagle que tipo más pesado un verdadero tanque a pedales ������ #LaDivinaComida — Maka (@ManquilefMaca) July 11, 2021

Marcial Tagle es la caricatura del cuico privilegiado hablando acerca de Chile y sus personas, porque una vez visitó una toma. Desagradable.



Vivir en el Barrio Lastarria no te hace conocer la realidad de "Plaza Italia para abajo", sepanlo. #LaDivinaComida — Ricardo (@GalvezPobleteR) July 11, 2021

Un verdadero plomo con patas el Marcial Tagle! Su cara de desagrado y falto de respeto me supera!! #LaDivinaComida — María José González (@mjositagonzalez) July 11, 2021