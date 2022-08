Manifest está muy cerca de llegar a la plataforma de Netflix con su cuarta y última temporada la cual mostrará una complicada etapa en la vida de los protagonistas quienes intentan averiguar qué fue lo que realmente ocurrió con el vuelo 828.

La serie que se emitió originalmente en NBC, fue cancelada durante el 2021 tras tres temporadas, por lo mismo, la producción junto con los seguidores iniciaron una cruzada para que la serie pueda ser salvada por otra cadena.

La buena noticia llegó en agosto del mismo año luego de que Netflix anunció que tomaba la serie para una temporada más en su plataforma.

La nueva temporada presentará un cambió muy importante para los protagonistas luego de los trágicos eventos del final del tercer ciclo que culminó con la vida de un personaje trascendental en la historia.



¿Quién murió al final de la tercera temporada de Manifest?

Grace Stone (Athena Karkanis), la esposa de Ben, falleció en el último capítulo del tercer ciclo tras enfrentarse a Angelina (Holly Taylor) cuando secuestraba a su bebé. Tras ser apuñalada por la pasajera del 828, Grace cae al suelo agonizando, pero antes de que termine el episodio aparece Cal, pero en una versión adolescente, tras haber estado ausente durante largo tiempo.

A pesar de que la muerte de Grace no es clarificada en la escena, el personaje no estará presente en la cuarta temporada, lo que hace suponer que ocurrirá con la ex de Ben.