Chileno Asenjo lanza video de su nueva canción protagonizado por Loreto Aravena y Renato Jofré

Miguel Asenjo, más conocido simplemente como Asenjo, despliega todo su talento con su más reciente canción Tanto que, una balada romántica que ya debutó en las principales tiendas digitales y cuyo videoclip, protagonizado por Loreto Aravena y Renato Jofré está disponible en YouTube.

Miguel contó que la canción surgió después de que un amigo le contara que su pareja terminó con él por teléfono sin darle mayores explicaciones.

"De manera instantánea se me vino la melodía del coro a la cabeza y me quedó dando vuelta", aseguró Asenjo.

"Unos minutos después yo fui rápidamente al piano y grabé la idea del coro en el celular, y seguimos conversando. La melodía que quedó grabada en el celular ese día es prácticamente la misma que se escucha en el single".

"Cuando la oí completa, me gustó mucho porque sentí que todo lo que ahí quedó fue súper honesto, desde el principio, porque fue una canción que no se buscó, nació por cosas reales que se estaban viviendo, y la melodía, la letra, el sentimiento, me hacen pensar que puede identificar a muchas personas", puntualizó.

El trabajo audiovisual fue dirigido por el cineasta Iñaki Velásquez, mientras que la canción que fue trabajada por Roberto Trujillo, reconocido productor y además director musical de Luis Fonsi, Karol G y Sebastián Yatra, entre otros.

Tanto que, de Asenjo, se puede escuchar en todas las plataformas virtuales de música, como Spotify y Apple Music.