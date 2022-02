La ex chica reality tuvo emotivas palabras luego de exponer a un acosador de redes sociales.

Lisandra Silva no la pasa mal y siempre parece radiante. Eso hasta que mira sus mensajes privados de Instagram y a veces se encuentra con desagradables y gratuitos mensajes de parte de desconocidos, como lo reveló esta semana.

Por eso, ahora se ha recompuesto y para alcanzar nuevamente el bienestar en medio de su embarazo ha contado con un apoyo vital: el de su esposo Raúl Peralta.

Al menos así lo dejó saber con una publicación en la misma red social, luego de que recibiera el brutal comentario que le indicaba "Rézale al de arriba para que tu beba salga bonita".

Mientras Lisandra busca que le resbalen ese tipo de ataques, también comparte el cariño que siente por el bailarín: "Amor mío! Gracias por salvarme de este Mundo lleno de desamor, de engaños y superficialidad".

El romántico mensaje de Lisandra Silva para Raúl Peralta

"Contigo conocí el amor verdadero,Puro y sincero", indicó también la influencer que compartió esas palabras junto a una colección de imágenes en las que aparece con el integrante de los Power Peralta.

Luego recalca: "Aprendí a caminar por un sendero de luz y confianza. Y finalmente pude vivir el amor sin miedos. Cada día que caminamos juntos por esta vida me siento afortunada de haberte encontrado".

"Y fueron tantos años de pedirle a Dios arrodillada de encontrar un buen hombre que me amara y me respetara después de tanto sufrir por amor. Que me premio contigo!".

"Amo nuestra familia y a nuestros dos hijos. Me diste todo lo que desee en la vida y más. Gracias por todo! Te amo! Feliz San Valentín❤️", remató.