Lisandra Silva anteriormente ha revelado como es blanco de comentarios inapropiados de personas que ni siquiera conoce, mientras está embarazada de su segundo hijo. Pero ahora el asunto subió un nuevo nivel con un brutal mensaje que recibió de parte de una cuenta anónima.

El texto fue tan fuerte que la influencer decidió exponerlo, para evidenciarle a quienes la siguen lo expuesta que está a este tipo de ataques gratuitos y cómo ella termina respondiéndole y guardándose el mal rato.

Desde una cuenta que se identifica como @luis_690, le escribieron: "Rézale al de arriba para que tu beba salga bonita, ya que Mixu con su beba dejó la vara muy alta".

"Porque si no es así te echarás al agua sola, ya que si no se parece a ti se descubrirán todas las cosas que te has hecho en tu cara", añaden las hostiles palabras.

El remate es aún más malicioso: "Suerte con eso, pobre bebé, lo que le espera si sale igual a Noah".

Lisandra Silva: ¿Qué respondió ante el ataque?

Ante tamaña agresión, Lisandra decidió guardar la compostura y responderle dentro de los márgenes de lo políticamente correcto.

"Le rezaré al de arriba porque salga sanita y porque tenga una madre y un padre sanos y que duren toda la vida juntos y la llenen de felicidad", partió diciendo en el mensaje que envió de vuelta.

Y luego remató: "rezaré también por tu alma porque está en la oscuridad. Que Dios te bendiga".

Expuesto el mensaje, luego Silva se volcó a explicar porqué había compartido la captura de sus mensajes privados.

Allí planteó que "una mujer embarazada sólo quiere que su embarazo vaya bien, que todo salga bien, que su bebé esté en la guatita y nazca sanito! Luego que nace, lo único que sigue importándole es que crezca sano y feliz. Que no le falte nada y que sonría cada día".

"Quiero crear conciencia a todo aquel que pierde el tiempo escribiendo esas tonteras. Que cambie mentalidad. Y por cada pensamiento de ese tipo que le pase por su cabeza lo cambie por alguna donación a una institución de niños que necesite ayude".

"Y si no quiere donar nada porque no le interesa, al menos pídale a Dios que toque su alma y le haga ver lo bello de la vida porque la belleza está en los ojos de quien mira", concluyó.