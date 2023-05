Un intenso episodio de Aquí se Baila se vivió durante la noche del martes 16, el cual estuvo marcado por una fuerte discusión entre Lisandra Silva y Aníbal Pachano, dejando los aires acalorados en el estudio de grabación. Finalmente, la disputa entre ambos conllevó a que la empresaria e influencer cubana abandonara la competencia tras sentirse ofendida por el integrante del jurado. Conoce todos los detalles a continuación.

"Yo a usted nunca le he faltado el respeto": Lisandra Silva se retira de la competencia de Aquí se Baila

Todo comenzó cuando Lisandra Silva terminó su perfomance y se refirió cuando fue eliminada, afirmando que durante ese momento fue un alivio debido a su lesión, pero que ahora está recuperada y con tiempo para dedicarse al programa. Explicó que la elección de Patricio Lagos como su bailarín fue una recomendación de su pareja Raúl Peralta. “Me dijo ‘es seco, va a realzar tu belleza y va a ser un perfecto partner para ti’“, indicó.

Hasta el momento todo bien, pero luego fue el turno de la evaluación de Aníbal Pachano, la conversación continuó mientras le decía que “no te fuiste bien de acá, y estás diciendo que te fuiste bárbaro, y hay algo que no te creo, y tanto cambio de coreógrafo, bailarines, opiniones, me parece que eso no colabora en tu crecimiento, sino que creo que todo el tiempo estás recibiendo distintas informaciones y no sé cuál es el cambio profundo que hace tu cuerpo. Una cosa es lo que vos sentís emocionalmente y otra cosa es lo que pasa cuando hacés una coreografía”, le dijo.

Todo seguía un transcurso tranquilo hasta cuando Silva le reclamó a Pachano por su enojo, indicando que “es que Aníbal, cómo voy a decir una cosa por otra, es que no sé por qué estás tan enojado”, ante lo cual el argentino le dijo sin pelos en la lengua que “me parecés mentirosa”.

Lisandra indicó que sentía que la estaba insultando, mientras el jurado aseguraba que "decir mentiroso no es insultar".

Luego siguieron un intercambio de opiniones que hicieron que la mujer cubana decidiera retirarse de la competencia.

“Yo a usted nunca le he faltado el respeto y siempre lo he tratado con mucho cariño, los jueces están acá para juzgar y deliberar lo que se hace encima de un escenario y siempre con respeto, siempre con admiración, siempre con una mirada de cariño porque yo me he esforzado muchísimo para hacer esta performance”, indicó la cubana.

Luego, y ante la mirada sorprendida de todo el público y quines estaban presentes, Silva prosiguió diciendo: “No tengo los pies en punta está muy bien, me voy hoy, me parece genial, pero respeto sobre todas las cosas. Esta será mi última performance, les agradezco muchísimo. Muchas gracias Sergio, buenas noches".

Finalmente, Sergio Lagos confirmó que Lisandra se retiró del programa.