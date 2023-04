La modelo e influencer Lisandra Silva estuvo presente en un nuevo episodio del show web de Kever Star, en donde reveló detalles de su paso por Aquí se Baila y su compleja salida tras un fuerte encontrón con Aníbal Pachano, jurado del espacio.

La ganadora de Doble Tentación se refirió a su paso por el espacio de Canal 13, en donde luego de su eliminación decidió regresar al repechaje. Para lo cual se presentó arduamente para poder volver con todo a la competencia.

Sin embargo, su reingreso tuvo algunos cambios. “Me llama la producción y me dice, vas a tener otro coach y otro bailarín. Eso fue un golpe fuerte para mí, porque yo me tenía que adecuar a un nuevo coach y a un nuevo bailarín".

A pesar de eso, confiesa que siguió adelante, pensando en hacer lo mejor posible para volver al espacio. "Me presenté, debo decir que mi presentación fue bastante espectacular. Fue super bonita”.

Tras esto recibió una buena nota de parte del jurado, pero todo cambió cuando fue el turno de evaluar de Aníbal Pachano.

"Me dieron muy buena nota los jueces, y cuando llega Aníbal Pachano yo estaba así como toda 'excited' porque venía con buenas notas y me dice: 'Mira niñita, tú a mí me tienes cansado, yo no te creo nada, esa sonrisa que tú tienes y empezó a decirme cosas personales, a juzgarme por otras cosas, por chismes de pasillo”, expresó.

Luego agregó: “Me dijo 'es que tú has cambiado muchas veces de bailarín' y yo le dije 'primero, no me dejas hablar. Pasó mucho tiempo sin que me dejara hablar". Tras explicarle que el cambio no lo decidió ella sino la producción, el enfrentamiento continuó.

“Yo a ti no te creo nada, tú eres una mentirosa' y siguió insultándome”, reveló Lisandra. “Le dije: 'Miré Aníbal, a mí me gustaría que me juzgara por la performance que acaba de ver, si le gustó o no le gustó, yo lo voy a aceptar, pero ustedes están acá para juzgar la performance sobre el escenario'".

La modelo cubana reveló que el jurado argentino continuó arremetiendo en su contra. Por lo que decidió responderle.

“Siguió faltándome el respeto... empezó a ofenderme de una manera tan personal. Yo dejé la cagá. Me puse en el centro del escenario y le hablé a los tres jueces. ‘Yo estoy acá haciendo un trabajo para el cual a mí me llamaron, no soy bailarina profesional y estoy haciendo lo mejor que puedo. Si a usted le gustó o no mi performance, me lo dice con respeto, porque aunque usted sea juez, eso de estar insultando a los participantes es antiguo'".

Tras esto, Lisandra decidió dejar el espacio. "Yo me fui, dejé la cagá... con todo mi respeto me despedí de Sergio (Lagos), me despedí de todos, les agradecí a todos y me fui. En ese momento dejé declaraciones y siento que lo que hice fue lo correcto".

Lisandra reveló que la producción le pidió regresar y que lo ocurrido sería editado, sin embargo, ella les expresó que no porque era importante visibilizar lo sucedido.

