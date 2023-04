Sigue en desarrolló el programa de baile de Canal 13 “Aquí se Baila”, y nuevamente siete parejas debieron enfrentar un nuevo episodio de eliminación. Los encargados de elegir a las parejas que permanecen en la competencia son el jurado compuesto por Neilas Katinas, Aníbal Pachano y Karen Connolly.

Las parejas debieron bailar al ritmo del rock and roll o jive durante la eliminación, por lo que Christell Rodríguez y Luciano Coppel, Janis Pope y Felipe Basáez, Nicole Gaultier y Felipe Roman, Fernanda Garcés y Rodrigo Canobra, Emmanuel Torres y Francisca Pemara, Claudio Moreno y Laurita Vasquez, y por último Tati Fernández y Diego Espinoza debieron presentarse para obtener la mejor nota por el jurado, tras revelar las notas secretas los peores puntajes pasaron al duelo final.

¿Quién fue el último eliminado del programa Aquí se Baila?

Luego de enfrentarse Janis Pope y Claudio Moreno en un baile en solitario por 45 segundos, el jurado determinó que el nuevo eliminado de “Aquí se baila” sería el actor Claudio Moreno.

Antes de finalizar el programa Moreno comentó lo siguiente: “Tengo pena y tristeza, me habría gustado seguir creciendo y mostrando lo que soy capaz de hacer, pero, como dijo el señor Pachano, no estamos en una etapa donde quepan las justificaciones”, señaló el participante. Para finalizar Moreno señaló “Me voy con la alegría de haber trabajado nuevamente con Rosita Piulats y de haber conocido a esta gran persona Laurita, una mujer maravillosa. Me voy muy feliz con este regalo que la vida me entregó” concluyó el actor luego de su última presentación.