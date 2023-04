La modelo y ex participante del programa de Canal 13 “Aquí se baila” Lisandra Silva, desmintió nuevamente un supuesto quiebre matrimonial entre ella y el bailarín Raúl Peralta con quién tiene dos hijos en común. Cansada de aclarar siempre lo mismo, Lisandra dejó muy claro su punto de vista ante los rumores de una posible separación.

Fue en conversación con la modelo KeverStar para su canal de Youtube dónde se expresó y aclaró todos los rumores sobre la supuesta separación. Conoce a continuación qué dijo la modelo cubana.

¿Qué dijo Lisandra Silva sobre los rumores de ruptura con Raul Peralta?

Durante la conversación con Kever la influencer le preguntó sobre su actual situación sentimental dónde se sinceró al respecto. “Me cansé de desmentir en las redes sociales, cada vez que desmiento no le interesa a nadie. A las personas les interesa mucho más cuando un periodista de pacotilla hace un vivo y dice: ‘Tengo una copucha: Lisandra y Raúl no están juntos’. Eso le interesa más a las personas que cuando yo salgo a desmentir’”, partió reclamando.

A esto enfatizó lo siguiente sobre la relación junto a su esposo Raúl Peralta, “No sé si va a servir de algo que lo vuelva a desmentir, pero Raúl y yo estamos juntos, vivimos juntos. Sí, hemos tenido problemas como todas las parejas, eso está demás decirlo. Hay momentos en que estamos medio peleados, no me dan deseos de subir una foto con él, a él quizás tampoco, son cosas de pareja”, indicó. Además no dudó en hablar sobre los medios de comunicación que han difundido este rumor “cada vez que me han hecho una entrevista lo desmiento, lo vuelvo a desmentir, pero mis desmentidos a nadie le interesa. No crean eco, no la publican las 50 páginas y es que evidentemente a las personas les interesa más escuchar, creer o compartir una historia de quiebre, de finalización de romance o de infidelidad o de copucha o de algo que pasó”, concluyó.