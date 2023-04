En un nuevo capítulo de "Que te lo digo", Luis Sandoval reveló un complejo momento que tendría a Lisandra Silva como protagonista. Según lo señalado por el periodista, la modelo cubana salió de la competencia de Aquí se Baila tras una fuerte discusión con uno de los jurados.

El ex panelista de Me Late reveló que la ganadora de Doble Tentación se presentó al repechaje, pero antes de comenzar su presentación, mostraron un video del backstage, en donde apareció su pareja, el bailarín Raúl Peralta entregándole apoyo y ella contando su preparación para la competencia.

Tras esto, Lisandra se sube al escenario para luchar por el reingreso, sin embargo, la presentación no habría sido del gusto de uno de los integrantes del jurado, específicamente de Aníbal Pachano, según lo relatado por Sandoval.

"(Pachano) como jurado punzante, ácido y bien polémico le comienza a decir ciertas cosas a Lisandra, de que no había bailado bien, que no le había gustado su presentación, pero sobre todo le comienza a enrostrar que en cierta medida ella había sido una participante un poco conflictiva, y le dijo: 'te recuerdo que por tu culpa'...como que ella había sacado dos bailarines, a lo que ella le responde: 'no, no fui yo, fue producción", afirmó Sandoval, agregando que la discusión siguió elevándose.

Tras el tenso momento, supuestamente, la modelo, "en un acto muy valiente de su parte, le pesca el micrófono a Sergio Lagos, se para, se posiciona en medio del escenario y le dice a todo el jurado: 'Yo no voy a aguantar más descalificaciones ni humillaciones, por lo tanto, me retiro'".

"Tira el micrófono, se da vuelta, abandona el estudio, se va a su camarín, se cambia de ropa y se retira indignada, me dicen mis fuentes, de las dependencias de Canal 13", expresó Sandoval, revelando que todos quedaron impactados ante lo sucedido.