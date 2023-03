El arte y la danza siguen cautivando las pantallas de cientos de chilenos gracias al programa de baile de Canal 13 “Aquí se Baila” que continúa emitiendo los lunes y martes luego de Teletrece Central. Las parejas deben competir entre ellas jornada a jornada y la pareja con más votos del jurado se salva de la eliminación. Los encargados de elegir las mejores performance de baile son el jurado compuesto por Neilas Katinas, Karen Connolly y Aníbal Pachano.

La última eliminada del programa fue Lisandra Silva quién se enfrentó a Claudio Moreno en un duelo improvisado de baile, finalmente el jurado de forma unánime eligió a Moreno. Conoce a continuación si la cubana Lisandra Silva podría volver a “Aquí se Baila”.

¿Volverá Lisandra Silva al programa de baile Aquí se Baila?

Aún no se ha realizado ningún repechaje en el programa de baile de Canal 13, sin embargo, la modelo cubana Lisandra Silva ya está preparando su regreso con la ayuda de su pareja el bailarín Raúl Peralta del dúo los Power Peralta.

En conversación con ADN la modelo y empresaria comentó que “cuando recién entré no quería mezclar las cosas, que se sintiera que hay favoritismos de algún tipo, por eso nunca le pedí ayuda. Además él estaba con mucho trabajo en esa época y no quería cargarlo. Pero ahora tiene tiempo de venir acá a asesorarme y de ayudarme en la academia también. Él tiene un ojo increíble y con sólo un par de tips puede cambiar todo”. Es por esto que durante sus ensayos de baile Raúl la acompañó juiciosamente para que mejore todos sus debilidades en la danza para volver con todo al repechaje del programa de baile.

Con la convicción de volver a Aquí se baila concluyó que “no me importa lo que digan. Ahora no me importa nada, puede que quede o puede que no en el repechaje, y lo que quiero es brillar. Pretendo que los jueces se levanten de su silla y aplaudan cuando me vean bailar”.