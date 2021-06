Helénia Melán arremete contra Lisandra por forma de promocionar su marca: "Sentí que no tenía que quedarme callada"

La modelo y participante del Discípulo del Chef, Helénia Melán, utilizó sus redes sociales para referirse a una situación que le molesta y que tiene relación con la forma en que la también modelo y ex participante de reality, Lisandra Silva, utiliza para promocionar su marca.

En sus cuenta de Instagram Helénia compartió una serie de historias que cuentan lo que le sucedió, donde señala: "Esta semana me habló para ofrecerme algo sin siquiera preguntarme si me llamaba la atención o me tincaba y partió escribiendo mal mi nombre. (Casi como obligándome a elegir)".

La modelo compartió pantallazos de la conversación con la modelo cubana. “Muchísimas gracias por tenerme en cuenta pero no soy muy fan de las velas , igual están hermosas y espero que te vaya súper bien. ¡Éxito!”, fue la respuesta de Melán, quien comentó que después de esa respuesta la ex participante de Doble Tentación la bloqueó y la eliminó.

"Sentí que no tenía que quedarme callada y no es lo que me pasó a mí, eso fue hace antes y yo lo dejé pasar, para mí no es importante, pero algo que me tiene con mucha rabia es que me di cuenta que mis amigues habían pasado por la misma situación, que esta persona acudía a ellos por su trabajo de manera gratis, solamente porque tenían muchos seguidores”, indicó Helénia.

Sobre las colaboraciones señaló que "una colaboración es porque tú quieres, no porque te obligan a hacerla y eso es lo que me frustra un poco, porque el trabajo de las demás personas también cuesta”.

Señaló que le da rabia la situación por qué entienden la necesidad de promocionar su marca, pero que si alguien no quiere ayudarla en eso debe respetar su decisión. "No tienes porque bloquearla o borrarla, o comportarte de ese manera, ten un poco de educación y un poco de respeto", concluyó señalando en sus historias de Instagram.

