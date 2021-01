Lily Allen confiesa que hacer la gira Bangerz con Miley Cyrus hizo empeorar su adicción a las drogas

Lily Allen ha dicho que consideró tomar heroína mientras realizaba un tour junto a Miley Cyrus en Estados Unidos.

En una entrevista con DJ Fat Tony en el podcast The Recovery, la cantante de "LDN" explicó cómo recuperó su camino luego de enfrentar una crisis económica tras el nacimiento de sus hijos.

“Tenía como 14 kilos (de sobrepeso) y no me sentía como una estrella del pop en absoluto, así que comencé a tomar esta droga llamada adderall, que hace bajar de peso rápidamente y me volví adicta a esa droga porque me hacía invencible y podía trabajar largas horas y ser todas la persona que debía ser”, dijo.

“Y luego terminé de gira por Estados Unidos apoyando a Miley Cyrus. Fue cuando ella estaba haciendo Wrecking Ball y la gira Bangerz y fue una gira altamente sexualizada”, explicó Allen.

Era la primera vez que Allen trabajaba como telonera en un gira, la cantante explicó que eso había afectado su confianza en si misma.

“Estaba apoyando a esta chica que era mucho más joven y atractiva de lo que me sentía y empecé a comportarme mal de muchas formas”, indicó.

“Comencé a engañar a mi esposo y siempre había bebido alcohol para aliviar las drogas, y luego me di cuenta de que me levantaba por la mañana y me tragaba esas mini botellas de vodka o whisky o lo que quedaba". Señaló la estrella de la música.

Sobre el momento en que decidió rehabilitarse, dijo: “Estaba pensando: 'Creo que tengo un problema con la bebida'. Recuerdo estar en Los Ángeles y pensar: "Ya nada de esto me esta funcionando. Quizás debería probar la heroína'. Luego agregó "pero… había estado en una escena en la que había visto lo que les pasa a las personas que consumen heroína, y supe que cuando ese pensamiento apareció en mi cabeza era el momento de enfrentar mis demonios, y eso fue hace unos cinco años. Y comencé a recuperarme ". confesó la ganadora del Grammy.

Allen dijo que comenzó a luchar contra la adicción usando la herramienta de recuperación en línea The Rooms, pero dijo que recayó después de seis meses.

“Solo quería llegar a los seis meses, así que al menos sé que puedo detener esto cuando lo necesite. A los seis meses comencé a beber nuevamente y casi instantáneamente lo perdí todo. Perdí mi matrimonio, perdí mi casa que había trabajado durante 10 años para comprar ”, dijo.

“Mi carrera empezó a hundirse y perdí a todos mis amigos, ya no tenía ninguna de mis amistades". Señaló la cantante de "Smile".

La intérprete agregó además que “estaba tan resentida y tan enojada todo el tiempo" , la artista siguió de esa manera durante cuatro años más hasta que termino nuevamente en The Rooms ".

A fines del año pasado, Allen reveló que terminó su quinto álbum y ahora está trabajando en tres musicales. Tambi´en durante el 2020 la cantante de "Hard Out Here" anunció su matrimonio con la estrella de Stranger Things, David Harbour.