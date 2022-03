Miley Cyrus, la exitosa cantante y actriz norteamericana, será la protagonista de uno de los espectáculos más esperados de la versión 2022 del Lollapalooza Chile. La artista de 29 años se subirá al escenario este sábado 19 de marzo frente a miles de personas.

La protagonista de Hannah Montana se presentó en Argentina hace algunos días, en donde los fans tuvieron la oportunidad de compartir con la cantante por algunos minutos antes de su ensayo en el Hipódromo de San Isidro donde Miley se tomó fotos con sus seguidores y se tomó unos minutos para conversar con ellos.

La estrella de la música compartió historias de lo sucedido a través de Instagram en donde escribió “I love you Argentina, I need you”. Lo que ha creado gran expectación entre los fans en Chile, quienes quieren ver de cerca a su artista favorita.

Sin embargo, no todos podrán asistir al gran evento que ocurre en el Parque Bicentenario de Cerrillos, pero eso no significa que no podrán disfrutar en vivo del show de la cantante de Party in the USA.

¿Dónde ver el show de Miley Cyrus en Lollapalooza por TV Y STRAMING?

VTR puso a disposición de sus usuarios dos señales televisivas en HD Canal 701 y 702, en donde transmitirán el espectáculo de los artistas que se presentan durante los tres días. Asimismo, VTR habilitó una página web ww.vtreslollacl.cl para todos quienes quieran disfrutar del gran evento musical.