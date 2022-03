El show de este sábado en Lollapalooza de la cantante Miley Cyrus se ganó el corazón de todo el público, tras dar un concierto cargado de los mayores éxitos de su carrera que comenzó con Hannah Montana.

Si bien, la artista cantó sus canciones más recientes como Nothing Breaks Like A Heart y Plastic Hearts, también interpretó algunas de sus primeras composiciones como The Climb, See You Again y Party In The U.S.A.

Durante el concierto Cyrus se mostró cercana a sus fans, donde incluso se dio el tiempo de recibir una chaqueta y un peluche.

Pero eso no fue todo, ya que también aprovechó de leer algunos de los carteles que llevaban los fanáticos. Hubo uno en especial que llamó mucho la atención y que se viralizó en redes sociales por la autora del particular mensaje.

¿Por qué razón Miley Cyrus mencionó a Nick Jonas en Lollapalooza?

Se trata de uno que decía "Fuck Nick Jonas", cartel que leyó en voz alta pero que aseguró "Yo no lo dije, solo leí el cartel", lo que desató los aplausos de sus seguidores.

Este momento ocurrió instantes antes de interpretar 7 Things, canción que compuso tras su quiebre con el integrante del famoso grupo Jonas Brothers. La joven expresó en su autobiografía del 2009 que "estaba enfadada cuando escribí 7 things. Quería castigarle, devolverle el daño que me había hecho".