"¿Por qué soy así?": Miley Cyrus reflexiona en torno a sus seis meses de sobriedad

Miley Cyrus asegura que ya ha alcanzado la nada despreciable cifra de seis meses sin beber alcohol y completamente sobria, sobre todo porque a fines de 2019 se sometió a una importante cirugía.

En conversación con el podcast "The Big Ticket", de Variety y iHeart, la cantante contó que "ha sido realmente importante para mí durante el último año vivir un estilo de vida sobrio, porque realmente quería pulir mi oficio. Tuve una gran cirugía vocal en noviembre. Tuve cuatro semanas en las que no me permitían hablar".

"He estado sobria durante los últimos seis meses. Al principio, solo se trataba de esta cirugía vocal... Pero había estado pensando mucho en mi madre. Ella fue adoptada, y heredé algunos de los sentimientos que ella tenía, de abandono y el deseo de demostrar que eres querida y valiosa", expuso a un nivel mucho más personal en el que derivó la conversación.

Miley Cyrus en una de sus últimas presentaciones en vivo.

Luego, Miley reveló más detalles en torno a la profunda reflexión que ha tenido en este último periodo, a propósito también de que "mis abuelos paternos se divorciaron cuando mi papá tenía tres años, así que mi padre se crió solo".

"Hice mucha historia familiar, que tiene muchos problemas de adicción y de salud mental. Así que solo pregunté: '¿Por qué soy así de esta forma?'. Al comprender el pasado, entendemos el presente y el futuro mucho más claro", concluyó.