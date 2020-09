"Me sentí como la villana": Miley Cyrus rompe el silencio tras su polémico divorcio con Liam Hemsworth

Ha pasado aproxidamente un año desde que la cantante Miley Cyrus y el actor Liam Hemsworth anunciaron que se divorciarían, luego de ocho meses de matrimonio y diez años de una relación intermitente.

Debido a esto, la artista estuvo un poco al margen de la situación luego de tantas especulaciones que surgieron en torno al quiebre amoroso, apuntándola a ella como la principal responsable.

Luego de varios meses sin referirse al tema, la ex chica Disney rompió el silencio y fue invitada al programa "Joe Rogen Experience", donde contó con mayor detalles la separación que tuvo con el actor y aprovechó de aclarar ciertos rumores en torno al hecho.

"Recientemente pasé por un divorcio muy público que apestó, fue un asco por cómo se habló del tema", comenzó diciendo la artista. “Me sentí como la villana, y me representaron como la persona que tiene la culpa de las desgracias ajenas cuando no era así, agregó.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth tuvieron una relación de diez años antes de contraer matrimonio. | Foto: Getty Images

"Nadie me conoce ni sabe cómo llevo las cosas. No se trata de él o de mí, se trata de que éramos una pareja que se amaba con mucha intensidad y que ocho meses después descubrimos que no nos amábamos tanto como pensábamos, eso puedo aceptarlo, pero lo que no puedo aceptar es ser la villana y todas esas historias sobre nuestra relación”, expresó.

La cantante también habló sobre sus relaciones posteriores a su separación, como lo fue con la bloguera Kaitlynn Carter y el músico Cody Simpson, y aseguró que no fueron las causantes del termino con Hemsworth.

"Es simplemente sorprendente para mí que el público piense que no hay una brecha de tiempo -que quizás no hayan visto- y que eso podría ser lo que condujo a mi divorcio. Para muchos un día yo era feliz en las alfombras rojas y al día siguiente me besaba con una amiga en Italia", señaló.

Revisa la entrevista completa aquí: