Leighton Meester saltó al estrellato el año 2007 con la serie Gossip Girlde The CW, en donde interpretó a uno de los personajes favoritos de la ficción, Blair Waldorf, durante las cinco temporadas que duró su transmisión.

A pesar de que el programa finalizó el año 2012, el 2021 los fans de la serie fueron sorprendidos con la llegada de una nueva generación de estudiantes del Upper West Side a la pantalla, quienes protagonizan este reboot.

La primera temporada ya finalizó sus transmisiones en HBO Max, y a lo largo de los capítulos hicieron menciones de los queridos personajes de la trama original, como Serena, Dan y Blair e incluso otros aparecieron en la ficción como Eleanor Waldorf, Dorotea, Cyrus y Vanya.

Es por eso que con la segunda temporada confirmada muchos se preguntan si nuevamente veremos a algunos de los personajes OG nuevamente en la pantalla. Sobre esto, Leighton en una entrevista con Fox New elevó las esperanzas de los fans señalando: "No sé, tal vez", dijo, "diré, ya sabes... he visto el nuevo, creo que es realmente increíble".

La intérprete también reveló su opinión sobre la nueva generación de GG. "Sabes, estoy feliz por ellos. Siento que están haciendo algo completamente nuevo... y no creo que no encajemos pero, o solo puedo hablar por mí mismo, no lo hago. Siento que no encajo", dijo.

Pero agregó: "Pero diré... Me siento realmente bien sentándome y dejándolo en manos de los niños, de la nueva generación joven, lo están haciendo de maravilla".

La estrella agregó: "Entonces, eso es todo lo que diré, por ahora, ya sabes. Nunca digas nunca".