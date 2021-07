Gossip Girl | ¿Quiénes son los protagonista de la nueva serie de HBO Max?

El reboot de la icónica serie de The CW "Gossip Girl" está a muy poco de regresar a la pantalla, esta vez de la mano de HBO Max.

La serie se centra en un grupo de jóvenes adinerados que disfrutan de una glamorosa y desenfrenada vida, sin embargo, no están exentos de polémicas, dramas familiares y misterios, los cuales eran revelados por una bloguera que se hacía llamar Gossip Girl

El programa original duró 5 temporadas desde 2007 a 2012 y lanzó a la fama las carreras de Leighton Meester, Ed Westwick, Penn Badgley, Chase Crawford y Blake Lively. Kristell Bell interpreta a la narradora del espacio, la actriz también regresará a la nueva entrega.

A tan solo días de su estreno el creador de la serie y showrunner Joshua Safran conversó con EW en donde señala quienes son los nuevos protagonistas de la serie, el rol que cumplen y en qué personaje de la serie original están basados.

Julien Calloway (Jordan Alexander)

"Julien es el centro de atención tanto si quiere como si no, y por lo general quiere serlo", dice Safran. "Ella es una de las formas en que vemos cómo ha cambiado la cultura, donde las personas realmente sienten que son el centro del universo. Caminan por el mundo sabiendo que son importantes. La cuestión es que, a veces, eso puede ser un bendición y, a veces, puede ser una carga ".

Zoya Lott (Whitney Peak)

"Zoya ve el mundo con más claridad que el resto de los personajes y viene de un lugar diferente", dice el showrunner. "Por lo tanto, a través de sus ojos, tienen que reevaluarse".

Otto "Obie" Bergmann IV (Eli Brown)

"Obie es nuestro personaje más rico, pero no le encanta salir del dinero", dice Safran. "Es rico culpable. Tiene un problema con la riqueza de sus padres, y es fascinante verlo lidiar con cómo vivir con privilegios, especialmente como un hombre blanco".

Audrey Hope (Emily Alyn Lind)

"Audrey tiene el espíritu más cercano a Blair [Leighton Meester], excepto que no es Blair", dice el productor ejecutivo. "En realidad, vive en el Upper East Side, y casi ninguno de nuestros personajes vive en el Upper East Side. Tiene un hermoso departamento como una caja de joyas y adora a Chanel, el glamour y las cenas antiguas, así que tiene ese aspecto de Blair. Sin embargo, , ella no tiene esa sensación que tenía Blair de que no estaba ganando pero que merecía ganar. Audrey tiene esta gracia y competencia, por lo que ganar ni siquiera es parte de su vocabulario. Ella sabe quién es. Cuando se viste para el mañana, es para ella, no para el mundo".

Max Wolfe (Thomas Doherty)

"Max comparte ADN espiritual con Chuck [Ed Westwick] en el sentido de que ama todo, pero no comparte nada más con él", dice Safran. "Max es abierto, despreocupado, amable y bueno. Puede ser un cabrón, pero es cariñoso. Está dispuesto a todo, pero cualquier cosa podría ser como: 'Veamos una película en casa o salgamos toda la noche'".

Akeno "Aki" Menzies (Evan Mock)

"Aki es una persona muy confiada, abierta y divertida", dice Safran. "Es una combinación de alma nueva y vieja. ¿Conoces a esas personas que parecen tener la sabiduría de un alma vieja pero que también ven el mundo como si fuera nuevo todos los días y por eso lo aman tanto? Eso es lo que es".

Luna La (Zión Moreno)

"Lo que sea que te pongas, donde sea que vayas a comer, con quien vayas a salir, si Luna te dice que no o si Luna te lo dice, haz eso", dice Safran. "Si Luna dice, 'Eso no es para ti', dices, 'Tienes razón. Eso no es para mí'".

Monet de Haan (Savannah Smith)

"No quieres que Monet te lea porque simplemente desaparecerás en el aire", dice Safran. "Lo que ella dice vale, y ella sabe lo que vale".

Kate Keller (Tavi Gevinson)

"Lo más interesante de Kate es que representa el vínculo con la Gossip Girl mayor", dice Safran. "Ser millonario en una escuela privada en 2007 fue muy diferente. Ahora tienes niños [ricos] de otros países cuyos padres ni siquiera pueden vivir en este país. Kate no es parte de ese mundo y no lo entiende".