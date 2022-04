Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty renovada para segunda temporada: ¿Cuándo se estrena?

Este jueves 7 de abril, HBO Max anunció la renovación de Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty, la serie sobre la historia de Los Ángeles Lakers que está basada en el libro de Jeff Pearlman.

Esta producción sigue la vida profesional y personal de Los Lakers de los años 80, una de las dinastías más venerables y dominantes del deporte, un equipo de definió su era tanto dentro como fuera de la cancha.

Tal ha sido el éxito de la serie dirigida por Adam McKay, que contará con una nueva tanda de episodios. "Esta serie no solo cuenta la fascinante historia del ascenso de los Lakers, sino que también es una mirada retrospectiva a una era transformadora en el baloncesto, las celebridades y la ciudad de Los Ángeles. Estamos ansiosos por ver cómo este equipo contará la próximo capítulo de esta dinastía", manifestó Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO.

¿En qué fecha se estrena Lakers: Tiempo de Ganar 2?

Si bien, la plataforma de streaming no dio a conocer la fecha en que se estrenará la segunda temporada de Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty, es probable que haga su debut en algún momento del 2023.

Actualmente se está transmitiendo los capítulos de la primera temporada cada domingo por HBO y HBO Max. El final de temporada se transmitirá el domingo 8 de mayo de 2022.