Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty | HBO Max presenta primer tráiler de la serie sobre Los Lakers

Este jueves 9 de diciembre, HBO Max lanzó el primer tráiler y fotos de 'Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty', la serie que está basada en el libro de Jeff Pearlman Showtime: Magic, Kareem, Riley y la dinastía de Los Angeles Lakers de la década de 1980.

La nueva producción que es dirigida por Adam McKay, relata la vida profesional y personal de Los Lakers de los años 80, una de las dinastías más venerables y dominantes del deporte, un equipo de definió su era tanto dentro como fuera de la cancha.

El elenco está compuesto por John C. Reilly, Quincy Isaiah, Jason Clarke, Adrien Brody, Gaby Hoffman, Tracy Letts, Jason Segel, Julianne Nicholson, Hadley Robinson, Dr. Solomon Hughes, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Joey Brooks, entre muchos otros destacados actores.

¿Cuándo se estrena?

Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty, tendrá un total de 10 capítulos y tiene contemplado su estreno para el mes de marzo de 2022 a través de la plataforma HBO Max.

Sin más preámbulos, revisa el primer tráiler a continuación: