Una de las series más esperadas para estrenarse en HBO es “The Idol”, la producción co-creada por Sam Levinson (Euphoria), Abel “The Weeknd” Tesfaye y Reza Fahim aún no tiene fecha de estreno confirmada y no ha estado exenta de polémicas.

Y es que con la llegada de Sam Levinson a la dirección de la serie, en reemplazo de Amy Seimetz, ha generado que la producción quede en el centro de la polémica.

Será proyectada en el Festival de Cannes 2023

La polémica serie drama de HBO es parte de la Selección Oficial Fuera de Competencia del Festival de Cannes de este año, festival que se realizará desde el 16 al 27 de mayo en Francia.

Esto quiere decir que la serie del creador de Euphoria llegará a proyectar el primer episodio de la serie, la que aún no tiene una fecha de estreno oficial para llegar a HBO Max, ahora Max.

Futuro incierto

Hay que recordar que la serie debería haberse estrenado en noviembre de 2021, pero por el momento no hay ninguna fecha tentativa de estreno y se espera que se nos den más detalles de la producción en Cannes 2023.

La serie no ha estado fuera de las polémicas y es que recientemente la Revista “The Rolling Stones” declaró que la producción tuvo una gran cantidad de cambios cuando Sam Levinson llegó a la dirección, lo que incluyó la reescritura de los guiones, en dónde agregó escenas perturbadoras y violentas.

Por el momento solo nos queda esperar más detalles de la serie luego de su estreno en el Festival de Cannes, por mientras puedes revisar la sinópsis y el tráiler de la serie:

“Después de que una crisis nerviosa hiciera descarrilar la última gira de Jocelyn (Lily-Rose Depp), ésta está decidida a reclamar su legítimo estatus de estrella del pop más grande y sexy de América. Su pasión vuelve a encenderse con Tedros (Abel “The Weeknd” Tesfaye), un empresario de clubes nocturnos con un sórdido pasado. ¿Su despertar romántico la llevará a nuevas cumbres gloriosas o a las profundidades más oscuras de su alma?”.