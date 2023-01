Del canadiense Abel Tesfaye, conocido como The Weeknd, Blinding Lights se convirtió en la canción más escuchada en la historia de Spotify.

El cantante The Weeknd rompe un récord comenzando el 2023 con un gran hito para su carrera y es que el canadiense que se presentará el mes de octubre en Chile actualmente cuenta con la canción más escuchada en Spotify.

Rompe récord

El canadiense Abel Tesfaye comenzó su año 2023 en lo más alto ya que su canción Blinding Lights se convirtió en la más escuchada en la historia de Spotify superando al éxito del cantante británico Ed Sheeran “Shape of You” que tenía el título a la canción más escuchada en la historia de la plataforma.

Con 3.332.163.962 de reproducciones acumuladas, Blinding Lights superó las 3.332.016.196 reproducciones acumuladas de Shape Of You de Ed Sheran, ligeramente adelante The Weeknd marca una nueva meta, aunque estás dos canciones han sido las únicas que superan los 3mil millones de reproducciones en la plataforma.

Fue el mismo cantante quién compartió la noticia en su cuenta de Twitter celebrando junto con el siguiente mensaje “Feliz año nuevo a Blinding Lights. La canción con más streaming de todos los tiempos esta noche”, escribió.

Han pasado años

Blinding Lights fue lanzada en 2020 y forma parte del álbum “After Hours” siendo el segundo sencillo del cuarto álbum y casi tres años después continúa haciendo historia, ya que la canción fue altamente popular en todo el mundo llegando incluso a tener un trend de baile en la plataforma de Tiktok lo que le trajo aún más fama.

De igual forma esté no es el único hito alcanzado por el sencillo de Tesfaye, ya que en 2022 Blinding Lights ocupó el primer puesto de la lista de “Hot 100 de las mejores canciones de todos los tiempos”.

Es importante señalar que The Weeknd se presentará el próximo 15 y 16 de octubre de 2023 en Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida siendo el primer paso del canadiense por el país con su gira “After Hours Til Dawn Global Stadium Tour”.