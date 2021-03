Scott Disick se sincera con Kourtney Kardashian acerca de su quiebre con Sophia Richie

Scott Disick se sinceró con su ex pareja Kourtney Kardashian, acerca de su ruptura con Sophia Richie, hija del cantante Lionel Richie y hermana de la socialité Nicole Richie.

En un nuevo adelanto de la última temporada de Keeping Up with the Kardashians, Disick, le comenta a Kourtney Kardashian sobre la decisión de tomar pausar su relación con Sofia.

"Creo que la gente llega a nuestras vidas y piensa que tal vez es más fácil de lo que creen", dice en la vista previa. "Pero es muy cierto que venimos con mucho equipaje. Definitivamente no es fácil que nos veamos, trabajemos juntos y seamos amigos".

"Siempre he tenido claro que mi prioridad han sido mis hijos, mi vida con ellos ... Incluso dije que cuidarte es una de mis prioridades", dice Scott en el clip.

Disick le dice a las cámaras que Richie, de quien se separó oficialmente en agosto después de casi tres años de juntos, era "compañera absoluto", pero "cualquier persona que salga con alguien se sentiría descuidado cuando su pareja pasa más tiempo con su ex que con ella."

En los momentos finales del clip, Kardashian le dice a Disick que le encanta que sus hijos se beneficien de que los dos tengan una relación sólida, pero que no quiere que él tenga miedo de hacer de su pareja una prioridad también.

"Creo que tenemos que ser respetuosos con nuestra relación y hacer sacrificios si eso significa mucho para ti", dice.

Disick y Kardashian se separaron en 2015 después de casi una década juntos y tienen tres hijos;Mason, Penelope y Reign.