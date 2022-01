Hace algunas semanas los fans de Keeping up with the Kardashians, uno de los docurealitys más exitosos de la televisión llegó a su fin tras 20 temporadas al aire. Afortunadamente para los fans, la ausencia del clan Kardashian en la pantalla no duró mucho, ya que se anunció que Kim, junto al resto de su familia tienen una nueva casa televisiva.

El famoso clan acaba de estrenar el primer teaser de su primera temporada en Hulu y revelaron además el nombre que tendrá el nuevo espacio liderado por la matriarca de la familia Kris Jenner.

"Las Kardashians" es el nuevo nombre de la nueva serie de la familia de celebridades y llegará a Hulu próximamente, aunque aún no ha sido anunciada la fecha oficial.

En el primer adelanto, vemos a Kim, Khloe y Kourtney, junto con Kendall y Kylie Jenner y su madre Kris frente a la cámara y nos desean a todos un feliz año nuevo. "Cuando termina la cuenta regresiva para el nuevo año, comienza la cuenta regresiva para el nuevo programa", sugiere el teaser.

“La familia Kardashian / Jenner trae su emocionante próximo capítulo a Hulu en este nuevo e íntimo viaje a sus vidas”, declara la sinopsis oficial.

La noticia se anunció oficialmente durante el Día del Inversor de Disney 2020, en donde revelaron que Kris Jenner, Kim, Kourtney y Khloe Kardashian, Kendall y Kylie Jenner han llegado a un acuerdo para crear contenido global, que se transmitirá exclusivamente en Hulu en los EE. UU. Y en la señal Star internacionalmente.

Revisa el primer teaser a continuación.