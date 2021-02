¡Ya es oficial! Kourtney Kardashian comparte su primera postal romántica junto a Travis Baker

Dos días después de celebrar su primer San Valentín juntos, Kourtney Kardashian y Travis Barker han hecho pública su relación en las redes sociales.

La hermana de Kim compartió una foto en Instagram de sus manos entrelazadas con el baterista de Blink 182. Si bien la mayor de las Kardashian no agregó comentarios a la imagen, Travis compartió la publicación en sus historias de Instagram.

Para el día de los enamorados ambos compartieron fotos de la misma chimenea en sus historias de Instagram, mientras que Barker compartió una foto de lo que pudo haber sido su regalo para la estrella de Keeping Up with the Kardashians: una tobillera de diamantes.

Kortueny también compartió un poema que claramente iba dirigido al músico que decía: "Las rosas son rojas, las violetas son azules, pan de ajo, Blink-182".

La pareja ha sido fotografiada en distintas ocasiones juntos, sin embargo, esta e la primera vez que ellos publican las imágenes.

Sobre el inicio de la relación, una fuente cercana a Travis, le señaló a People que "A él le gustaba desde hace mucho tiempo y ella se abrió más a la idea. Es un buen tipo y un gran padre. A todos sus familiares y amigos les agrada mucho. Sus hijos también se llevan bien, lo cual es dulce".

"Travis es un gran tipo. Es muy agradable estar con él. A lo largo de su amistad, Travis siempre ha tenido sentimientos más fuertes por Kourtney", agregó una segunda fuente a PEOPLE el mes pasado. "La ha estado persiguiendo por un tiempo."