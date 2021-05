Katherine Orellana recuerda la pelea que tuvo con ex pareja: "Me fue a pegar y salió trasquilado"

Podemos Hablar estreno un nuevo capítulo y sorprendió con las confesiones de sus invitados, entre donde se encontraba la cantante nacional Katherine Orellana, que recordó la detención que sufrió el año 2018.

Luego de que Julián pidiera que se pusieran de pie quienes se han enfrentado en una pelea física, la ex cantante de Rojo se puso de pie y señaló: "Yo me casé hace un tiempo atrás y tuve un drama familiar con mi expareja, cuento corto, él me fue a pegar y salió trasquilado, fue a pegarme y yo tuve que defenderme”

Asimismo señaló que: "Fue una situación super engorrosa, porque salió en toda la prensa como que yo golpeaba y en realidad tuve que defenderme”

Luego agregó que: “Lamentablemente hay muchas mujeres en este país que tienen y suelen ser las que a lo mejor son las golpeadores y es al revés, son las que se defienden".

"Lamentablemente me pasó eso a mí y tuve que defenderme. Gracias a dios como desde chiquitita fui buena para las manos (...) gracias a dios pude defenderme", finalizó señalando,