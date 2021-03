Kathy Orellana habla sus peores años con las drogas y el alcohol: "Era como una estabilidad ebria" 

Katherine Orellana tuvo una sincera conversación con el programa de Martín Cárcamo "De Tú a Tú", momento en el que admitió que su vida siempre tendrá altibajos, "tocar fondo para aprender". En la oportunidad, contó que hace 8 meses que está viviendo con su hijo nuevamente, algo que logró después de "Bailando por un sueño" volvió a vivir con su mamá, antes de independizarse nuevamente.

De acuerdo con Orelllana, ella siempre ha vivido con su hijo, pero de manera intermitente por los viajes que hacía y también por sus problemas con el alcohol. Fue justamente en ese período, que su mamá le quitó al pequeño a través de un acción legal en tribunales. En ese momento, toda su familia le dio la espalda.

"Me sentí en el suelo. La única forma que me hizo entender fue arrodillarme y verme tan así, ni con 100 pesos en los bolsillos, así pata. Sin ni uno, tirada, sin mi papá, sin mi mamá, sin mi hermano, sin mis amigos, porque los amigos buenos que tenía ya estaban chatos de que me mandara puras cag****", dijo. Entonces, "me arrodillé y le pedí a Dios con todas mis fuerzas. Le entregué mi vida a Dios", admitió la ex figura de Rojo.

Orellana también recordó sus inicios en las drogas y lo que el consumo de estas sustancias le significó para su vida, algo que partió a los 15 años, cuando fumó marihuana y le abrió la puerta al alcohol.

"Siempre era muy amiga de los amigos, vamos hasta el final", indicó para describirse como "borderline". A eso se suma su rebeldía, el vivir muy al límite, buscando la aceptación de sus amigos. Algo que trajo consigo que sus papás lo pasaron muy mal.

Katherine Orellana se confiesa con Martín Cárcamo, en "De Tú a Tú".(1)

"Me trataban de controlar y castigar, pero era un poco difícil porque ellos son feriantes, y llegaban muy tarde, entonces el control que había con respecto a mí y a mi hermano era mínimo. Después, a los 16 comencé a trabajar, a ganar plata y me quise ir como a los 17, terminado el cuarto medio", dijo, pero terminó volviendo a su casa.

Al mismo tiempo recordó que cuando terminó el espacio de talentos de TVN, se desbordó por completo: "No seguí trabajando. Seguí pensando que las cosas iban a llegar en bandeja de oro. Y se me fue de las manos. La plata que había juntado se fue. Ahí probé la droga dura. Cocaína".

Si bien en un principio fue ocasional, su consumo era para mantener la ingesta de alcohol. "Estaba haciendo dos cosas a la vez: estaba trabajando en eventos y estaba consumiendo, durmiendo poco. Y siendo mamá. Facundo andaba conmigo para todos lados, le pagaba a una nana que me ayudaba", contó.

El tema es que "me pasó la cuenta cuando me cansé. El cuerpo se te cansa. Me vino como una post depre de cansada de tanto carretear. Partía en la mañana, haciendo el aseo y tomando vodka. Iba a dejar a Facundo al jardín y llegaba a la casa a tomar vodka y así todo el día. Era como una estabilidad ebria. Cuático".

Katherine Orellana se confiesa con Martín Cárcamo, en "De Tú a Tú".(2)

"Es como estar atrapada, como que te das cuenta, pero no cachai cómo salir, pero en realidad no quieres salir", indicó sobre el tiempo en que su dieta se componía de al menos dos vodkas al día. "Era desproporcionado el alcohol que tomaba", admitió.

"Como perdí todo esto que eran las luces, traté de alimentarlo de otra forma" y admitió que, estando alcoholizada, "no estaba nunca con mi hijo. Se lo dejaba a mi mamá o a mi cuñada".

Por otro lado, Katherine admitió que lo más peligroso era "que tú estás en consumo y ser funcional. Hay personas que pierden todo por el consumo, porque no son funcionales. Y hay gente que puede mantener, pero cuánto les va a durar, lo que me duró a mí, la nada misma".

"Uno colapsa porque no puede hacer las dos cosas. Te mata, te vas envenenando, te vas intoxicando, te vas llenando de prejuicios, de mierda, llenando de malos pensamientos, de morbo".

"En consumo, tu mente cambia. La persona linda que eres o que tienes se va a la chu*** porque empieza todo lo negativo tuyo. Refuerza todo lo malo tuyo", añadió Kathy, sumando una reflexión: "Tocar fondo para aprender. Tocar fondo para aprender".