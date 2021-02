"Unos hermosos retoques en mi cara": Katherine Orellana impacta con renovado look en Instagram

Katherine Orellana se ha vuelto tremendamente activa en redes sociales en los últimos meses, con sus problemas atrás su atención está completamente puesta en su bienestar. Es por eso que acaba de impactar a sus seguidores en Instagram gracias a un renovado look.

Atrás quedó su perfil de mujer robusta de poderosa voz que se hizo famosa a través de las primeras temporadas del programa de talentos Rojo.

Ahora, a sus 34 años, Orellana muestra una figura estilizada y curvilínea que no teme compartir con el mundo, incluso en su faceta más sexy, pero además de eso decidió incorporar unas cuantas modificaciones en su rostro.

Fue justamente eso lo que mostró con su más reciente publicación en Instagram, contando que “les cuento que yo al fin me estoy arreglando el caracho �� para que no me lo pidan mas jajaja broma!!!”.

“Hoy vine a visitar a @dra.jusycarrilloa para realizar unos hermosos retoques en mi cara”, añadió.

Eso, la mujer oriunda de Rancagua advirtió que “fue un cambio delicado y sutil como solo la @dra.jusycarrilloa lo sabe hacer, tiene una mano de ángel”.

Este es el nuevo look de Katherine Orellana: