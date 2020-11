"Hermosas imperfecciones": Katherine Orellana se muestra "sin censura"

Hace unos días Katherine Orellana se mostraba en topless en su Instagram, pero ahora fue más sutil y se lució en bikini para entregar un positivo mensaje "sin censura" a sus seguidores.

"Orgullosa de lo que soy y de lo que he logrado �� aquí les muestro sin censura mis hermosas estrías, hermosas imperfecciones y una que otra cicatriz", resaltó Orellana, quien fue cuestionada recientemente por algunos usuarios que la acusaron de haberse sometido a demasiadas cirugías.

Por eso, al mismo tiempo la cantante advirtió que "algunas son de ser gordita, de lo hermoso que fue ser mamá, de guerrera las que muestran mi gran proceso físico casi tatuado en mi piel ��".

"¿Ven que no estoy toda operada?", les recalca a quienes la leen. Esto para posteriormente subrayar que "solo me realicé un bypass hace 15 años y me puse implantes hace 7. Lo demás es cuidado en la alimentación y por supuesto el Detox que consumo".



Aunque al mismo tiempo advirtió que "ahora si me quiero operar con ganas y quedar a morir jajajajaja".