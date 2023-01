Kate Winslet toma al mundo por sorpresa y terminó enterneciendo a los fans del mundo, después de que decidió detener una entrevista en medio de la gira de prensa con la que promociona Avatar: The Way of Water, para tranquilizar a la joven periodista que iba a conversar con ella.

¿Qué dijo Kate Winslet?

La actriz terminó alentando a su interlocutora para que levantara el ánimo, recuperara la calma e hicieran la mejor entrevista del mundo.

Fue el turno de la cadena de televisión alemana ZDF cuando la joven reportera del medio, Martha, le dijo a la ganadora del Oscar: "Um, es mi primera vez", evidenciando su nerviosismo.

Así fue como Winslet pausó todo en la entrevista y se inclinó más hacia la reportera.

"¿Es la primera vez que lo haces?", buscó confirmar Winslet. "OK, bueno, ¿adivina qué? Cuando hagamos esta entrevista, será la entrevista más increíble que hayamos hecho. Y ¿sabes por que? Porque hemos decidido que va a ser".

"Hemos decidido en este momento, tú y yo, que esta será una entrevista realmente fantástica", le comentó amablemente a la periodista.

Pero no terminó ahí, Winslet continuó: "Puedes preguntarme lo que quieras y no tienes que tener miedo. Todo va a ser increíble. ¿OK? Puedes hacerlo. ¡OK, hagámoslo!".

El momento se volvió viral en las redes sociales y el clip superó el millón de visitas en Twitter en menos de 24 horas.