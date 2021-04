"Mis haters no pueden olvidarse": La reacción de Karol Lucero al ver que su nombre era tendencia en Twitter

Karol Dance, se convirtió en tendencia en Twitter durante gran parte de día viernes, debido a una situación que no lo involucra. Todo ocurrió cuando su ex pareja, la ex participante de Calle 7 e influencer Catalina Vallejos, se convirtiera en blanco de las críticas por viajar en medio de la pandemia.

Las críticas a Vallejos, de alguna manera también llegaron a el conductor de televisión, quien vio como su nombre era trending, tras esto, el ex integrante de Mucho Gusto compartió a través de Instagram su opinión acerca de lo sucedido.

En la red social, el animador compartió una imagen con la frase del pintor español Salvador Dalí. "Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que me ven muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen sólo dicen maravillas”.

En la misma postal agregó: "ingresé a Twitter, me veo en los TT sin saber por qué. Recordé que mis haters no pueden olvidarme, pase lo que pase. #DontForgetMe”.