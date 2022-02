Karol G está dejando la gran de en internet, no sólo por las auspiciosas cifras de reproducciones que acumula con sus éxitos, sino que también por el contenido de su más reciente canción Mamiii. El revuelo tiene que ver con que los fanáticos se están preguntando: ¿tiene una demoledora indirecta para su ex pareja Anuel?

El tema es una colaboración de la colombiana con Becky G y, si bien ya habían compartido juntas en el mundo de la música, la apuesta que tienen ahora entre manos sin duda no dejó a nadie indiferente cuando debutó este viernes en las principales plataformas de streaming musical.

La flamante entrega fue producida por Ovy on the Drums, y cuenta con letra escrita por el mismo Ovy, Karol G, Becky G y Elena Rose. El asunto es que precisamente los fanáticos creen que las líricas tienen un componente de dedicatoria a Anuel, aunque suenan más bien como una indirecta para que el cantante.

"Ay, yo lo lamento

Tu' gana' de volver murieron en el intento

Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo

Quedaste bien porque lo mío ni cuento

(Papi)

Te veo en la' rede'

No puedo creerlo, qué pena de ti

Yo que fui buena

Y tú qué gonorrea pagándome así

(Ay, qué gonorrea)"

El tema incluso lleva una evidente alusión y homenaje a Paquita la del Barrio, por su clásico Rata de dos patas, canción conocida en el mundo latino por ser el máximo himno para dedicarle a un pretendiente que no cumplió con las expectativas y tuvo comportamientos inadecuados:

"Rata de dos patas, lo dijo Paquita

Un animal rastrero

Que se come todo que se atraviesa

Diablo, tú ere' un cuero (¡cuero!)

No digas te quiero, mejor sé sincero

No digas te amo, porque eso fue en vano

Llorando estaba' tú y como no te salí

Andas comiéndote a otra perra

Pero estás pensando en mí (shhh)"

Y luego el coro se vuelca a recalcar:

"No me vuelvas a llamar

Hasta boté el celular

De lo tóxico que eres

Se volvió perjudicial

Lo que se va, se va, ah-ah

Conmigo no te equivoques

De lo tóxico que eres

No te quiero ver más".

Karol G y la polémica Mamiii: ¿Por qué los fans creen que la canción es una indirecta para Anuel?

Resulta que Anuel inició a fines de 2021 una relación con la influencer dominicana Jorgina Guillermo Díaz, más conocida como Yailin, la más viral. Desde entonces el reguetonero ha sido tremendamente efusivo al demostrarle su amor a su nueva pareja por medio de las redes sociales, después de que no pudo retomar su antiguo vínculo con Karol G.

Ella apenas tiene 20 años, pero ya hay rumores de un posible matrimonio entre ambos. Además, mientras Anuel recientemente se mostró sufriendo por querer borrarse un tatuaje que se hizo en la espalda en el que aparecía con Karol G, Yailín se ha esforzado por provocar a la ex con múltiples publicaciones sobre ella en su cuenta personal de Instagram, como instigando una respuesta de la colombiana.

En tanto, en una de las más recientes publicaciones de Anuel en su Instagram, escribió un rimbombante mensaje que apuntaba: "TE AMO MI ESPOSA @yailinlamasviralreal ����♀️����♂️���� GRACIAS POR LLEGAR A MI VIDA Y SALVARME DE MI MISMO MI NIÑA!!!!!!!! YO SOY EL HOMBRE MÁS FELIZ DEL MUNDO CUANDO ESTOY CONTIGO �������� TE AMO JORGINA ������❤️�� MUJER DE MIS SUEÑOS!!!!!!!! ������������������������❤️��❤️����������������"".

"TE ESTOY VIENDO DORMIR AHORA MISMO AQUÍ AL LAO MÍO BIEN HERMOSA… CUANDO TE LEVANTES YO SE Q VAS A VER ESTO Y TE VAS A PONER BIEN FELIZ ������❤️�� …………… Ahora ya lo vistes verdad ???? �� VEN Y DAME UN BESO Y UN ABRAZO A TU MARIDO!!!!!!! ����������������", remató.

Sin embargo, hasta ahora Karol G no había picado el anzuelo, por eso muchos están asumiendo que la canción Mamiii es la guinda de la torta que pone ella para zanjar el asunto.

Si hasta la misma Paquita reaccionó a la canción de Becky G Y Karol G, con una publicación en la que precisamente aparece junto a "la bichota".

"Gracias por rendirme este homenaje y que mejor que cantando a esos inútiles tóxicos ratas de 2 patas !!!", escribió la mexicana.