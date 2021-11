El fin de semana, Karol G sufrió una aparatosa caída que no dejó indiferente a nadie. No fue un simple tropezón, la artista colombiana trastabilló y se precipitó escalera abajo en pleno concierto, ante las miradas atónitas de sus fanáticos.

La intérprete actualmente se encuentra de gira por Estados Unidos con su Bichota Tour. Fue en el marco de ese recorrido que el fin de semana pasado se presentó en el FTX Arena de Florida, momento en el que rodó derecho al piso en medio de la actuación.

El suceso tuvo lugar justo cuando interpretaba la canción Ahora Me Llama, allí el taco de uno de sus zapatos se le quedó enganchado en el escalón más alto de la tarima, provocando que Karol perdiese el equilibrio y rodara escalera abajo.

A pesar de los evidentes duros golpes que se dio, la artista se paró rápidamente y continuó cantando para los fanáticos. Aunque más tarde comentó el dolor que sentía y cómo la situación le arruinó el gran momento que estaba pasando.

"Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla. Me duele todo, me duele todo, me duele todo. Pero nada. Ustedes creen que después de haber llenado este arena, por primera vez en mi vida... No piensen en lo que pasó, yo quería que fuera perfecto", lamentó Karol G de vuelta en el escenario.

Karol G: ¿Cómo quedó la Bichota después de la caída? ¿Qué lesiones tuvo?

Momentos después mostró a través de Instagram las lesiones que le dejó el accidente, que por suerte se redujeron a unos moretones y rasmilladuras.

Eso además de un esguince en el tobillo y un par de uñas rotas.