Cada semana son múltiples los hits debutantes de la música urbana tanto en Chile como en Latinoamérica en general. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos del género que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están lo nuevo de Danny Ocean, la más reciente colaboración entre TINI, Anitta y Becky G, y también las apuestas de otros artistas como Feid y JAPOGANG.

El género no da tregua a las audiencias y acumula miles de reproducciones en las plataformas digitales. Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no deja de presentar exponentes, diversas propuestas y melodías.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

TINI, Anitta y Becky G - La Loto

La canción fue lanzada junto con un nuevo video musical que presenta a las tres superestrellas mundiales llenas de oro y diamantes mientras realizan una sensual actuación de baile.

Danny Ocean - Volare

Danny Ocean cuenta que "Volare fue creado en un estudio en México. La melodía provino de los acordes de un ukelele y la letra fue inspirada en una conversación que tuvimos sobre las relaciones de larga distancia separadas por océanos, específicamente el Océano Atlántico. Me inspiré en un viaje que hice a Italia hace 3 años que estuvo increíble, llamé a un amigo cuya familia es de Italia y le pedí que me ayudara con algunas palabras en italiano. Mi mejor amigo, que también es italiano, me envió una nota de voz de él preguntándole a su abuela qué significaba el amor para ella, y la agregamos al final de la canción. Prácticamente fluyó naturalmente desde ahí".

Feid - Normal

Con este nuevo sencillo, Feid se mantiene firme en su promesa en hacer del 2022 el año de Ferxxo. A pesar de que su música nació en Colombia, el artista ya ha conquistado Latino América, los Estados Unidos, Chile, México y España, y mantiene el ímpetu de llevar su marca a convertirse en un nombre reconocido dentro de la industria musical

JAPOGANG - Guaya

Japogang, el proyecto que fusiona la corriente urbana con la cultura japonesa, libera su primer EP Dimensiones, trabajo que tuvo como previa los éxitos virales como Testraño :( y Mgtai, las que ya cuentan con más de 6 millones de reproducciones en plataformas como Youtube y Spotify. Y ahora se conoce el sencillo Guaya.

Metalengua - 77's

El dúo chileno Metalengua, compuesto por los hermanos Pascal y Martín Torres Miranda, vuelve a la carga tras un año con el estreno de 77's (Siete Sietes), una canción de fiesta que invoca al azar y la buena fortuna, acompañada con una sonoridad de mambo e incluyendo ritmos del merengue y el reggaetón.

Mike Bahía & Carin Leon - La Falta

El artista estrenó este tema como carta de presentación de todo el material en el que está trabajando y el cual formara parte de su nueva producción musical y en la que nos seguirá sorprendiendo durante los próximos meses.