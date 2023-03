"Me arrepiento mucho": Sebastián Lletget le pide disculpas a Becky G tras revelarse infidelidad

Tras días de intensos rumores, el novio de Becky G, el jugador del F. C. Dallas, Sebastián Lletget, rompió el silencio y entregó su versión de los hechos, en donde explica que un “lapsus de juicio de 10 minutos” detonó un “complot de extorsión” en su contra.

A través de redes sociales, hace algunos días se comenzó a viralizar un video en donde aparece el deportista junto a otras mujeres.

Luego de días de hermetismo, el deportista señaló en un comunicado en Instagram que el “escándalo en las redes sociales plagado de más mentiras que verdades y la publicación de falsedades dirigidas contra el amor de mi vida, el único ser a quien nunca debería dar por sentado o poner en riesgo”.

Asimismo, reveló que decidió ingresar a un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan sanar profundamente”.

“A Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional”, escribió. “En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que mereces”.

La exitosa cantante internacional no ha realizado declaraciones al respecto. La pareja se comprometió en diciembre del 2022, tras casi 6 años de relación.