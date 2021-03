Karol Lucero se refiere a las "funas" en su contra: "Que me digan degenerando es una ofensa y una acusación grave"

Karol Lucero habló acerca de las funas que ha recibido en la tercera temporada del podcast "Patriarcalmente hablando", en donde el animador expresó de que manera lo ha afectado.

Sobre el origen, el ex animador de Yingo señala que todo partió en el estallido social de 2019. "La Genesis del descontento con mi persona, nace del estallido social" comienza diciendo.

Luego agrega "díganme ustedes qué tengo que ver yo con la mala educación, o las pensiones de los abuelos, el sistema de salud, qué tengo que ver... O más allá... ‘chúpalo Karol Dance... Qué soluciona esa huevá”,

La figura de televisión también señaló que en un momento le complicó la situación. "Al comienzo me molesto y me impactó porque fue muy grande".

Acerca del momento que se dio cuenta lo que estaba ocurriendo indicó que todo comenzó en su lugar de trabajo. “Fue en el canal, afuera pusieron ‘queremos la cabeza de Karol Dance y el canal se preocupó y me hicieron no asistir por varios días, pero después en los canales de tv empezaron a cantar esas huevas detrás de los matinales. O gritaban y se acercaban al micrófono”, recordó Karol Lucero.

El joven también señaló que la situación fue en aumento y que hasta en la calle le gritaban las consignias en su contra. "Hubo un momento en que yo iba caminando y de repente un grupo de niñas empieza a cantar 'chupalo Karol Dance'. y yo pensé ¿qué pasó?, creo que igual se hizo moda, igual se hizo viral. Pero afortunadamente a pesar de otras funas que hay, siento que no hay sustento, porque de verdad no le hecho daño a nadie, si hubiera una persona, solo una persona que diga con nombre y apellido 'mira que el Karol me hizo esto o me cagó con esto', una denuncia, pero yo nunca".

Luego agregó. "De hecho, dice que “podría nombrar a más de 500 personas que he ayudado personalmente”.

Sobre si le afectaba señala que si "Hay como una funa paralela en donde dicen el Karol es degenerado, esa si me afecta".

“Esa es una hueva grave y nuevamente digo, por favor, una mujer, alguna compañera, alguna persona que trabaje para mí, diga si alguna vez yo le he faltado el respeto o si tengo alguna denuncia judicial, te compro, pero huevón por qué, por qué. Que me digan degenerando es una ofensa y una acusación grave”, enfatizó.