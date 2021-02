Karol Lucero desmiente los rumores de compromiso: "No hay fecha ni propuesta"

A través de su cuenta de Instagram, el ex animador de Yingo desmintió los rumores que sonaban hace semanas sobre sus planes de casarse con su pareja durante este año.

Fue en el programa Qué te lo Digo, que conduce el panelista del Me Late y Hugo Valencia a través de redes sociales, en donde se señaló que la pareja estaría a punto de llegar al altar.

"Me contaron que la suegra de Karol Lucero Dance contó esta semana a su circulo cercano que su hija se casa con Karol Dance este año. Ya tendrían fecha, están solamente afinando los detalles, porque este año Karol Lucero se casa sí o sí". Aseveró Rojas.

Luego el periodista agregó que Karol "No esta ni ahí con lo que digan en las redes sociales, le importa un perguetano. El dice 'yo tengo toda la plata que quiero, que me interesa, ahora me voy a casar con la Virgilio y punto se acabo'" aseguró.

Tras esto y al ver que la noticia se replicaba en los medios, el animador uso su cuenta de Instagram para desmentir la información.

"Me han llegado hasta felicitaciones... Esta noticia es falsa, no hay ni fecha ni propuesta. Aún no está en nuestros planes. No sé cómo publican los medios sin verificar en la fuente de información". luego añadió "El año pasado dijeron que estábamos esperando un hijo, Francisca hoy cumplió 17 meses de embarazo". Señaló Karol.