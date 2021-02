Sergio Rojas asegura que Karol Lucero contraerá matrimonio este año: Se casa sí o sí"

En el programa Qué te lo Digo, que conduce el panelista del Me Late y Hugo Valencia a través de redes sociales, hablaron sobre la relación del ex animador de Mega con Francisca Virgilio, en donde señalaron que estarían a punto de dar un gran paso.

"Me contaron que la suegra de Karol Lucero Dance contó esta semana a su circulo cercano que su hija se casa con Karol Dance este año. Ya tendrían fecha, están solamente afinando los detalles, porque este año Karol Lucero se casa sí o sí". Aseveró Rojas.

Luego el periodista agregó que Karol no estaría preocupado de lo que se dice sobre él. "No esta ni ahí con lo que digan en las redes sociales, le importa un perguetano. El dice 'yo tengo toda la plata que quiero, que me interesa, ahora me voy a casar con la Virgilio y punto se acabo'" aseguró.

El ex panelista del Prime Plano del Pueblo también comentó que las preparaciones para el evento ya se harían iniciado. "La suegra ya anda viendo peinados para el matrimonio" comentó Rojas.

Sobre cuanto tiempo llevaría junta la pareja, el periodista comento que "deben llevar como un año seis meses, casi dos años".

En el espacio también se refirieron a la polémica más reciente en la que se vio envuelto el ex animador de Yingo. en donde fue tildado de clasista y discriminador en redes sociales, al compartir una fotografía en Instagram junto a un seguidor. Tras esto la otra parte involucrada subió un texto defendiendo a Karol, pero según Sergio Rojas, el animador le habría pedido que lo hiciera. "Karol le había mandado el texto para que el otro lo subiera".

Revisa las declaraciones a continuación.