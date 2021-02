"No entiendo ese odio": Patricia Maldonado sale a defender a Karol Lucero

En la línea de que tiene que opinar sobre todo, Patricia Maldonado en esta oportunidad frenó sus constantes ataque para hacer una férrea defensa de su ex compañero en "Mucho Gusto" Karol Lucero, también conocido como Karol Dance, después de que compartiera una polémica imagen en su Instagram, la que desató nuevamente una ola de críticas en su contra.

Como es usual, la ex figura de Mega se refirió al episodio que se vivió en redes sociales a través de su programa en Youtube "Las Indomables", donde incluso llegó a comparar la situación las acusaciones que pesan en contra del diputado Florcita Motuda para establecer una diferencia.

"Te juro que no entiendo ese odio a Karol Lucero. Si usted que me dijera que actuó como Raúl Alarcón, yo le encontraría razón, pero créame, no es que es un degenerado", partió diciendo Maldonado en apoyo a Lucero.

La mujer de pelo morado incluso le bajó el perfil al controversial video que Karol protagonizó cuando aún estaba en Radio Carolina, sobre todo porque "todos se prestaron para el webeo".

Para Maldonado, hay dos razones del irrefrenable odio público que recae en la figura del ex animador de "Yingo": "Una es porque confesó públicamente que votó por Piñera, y que no hubiese votado por ninguno de izquierda y no ser de ese sector es un delito acá, y dos porque antes de cumplir los 30 años ese chico tenía todo lo que se necesita para vivir".

"Le tengo un gran cariño a ese cabro, porque es para mí es un buen nieto, algo que el resto no sabe hacerlo”, advirtió tiernamente Patricia.

Luego, una vez más recuperó el tema del diputado Alarcón, atacando principalmente a las feministas quienes, según ella, pueden atacar sin problemas a Lucero pero “quedarse calladas” cuando se trata de las acusaciones contra el parlamentario.

"Hoy día hubiese sido una persona de la UDI o Renovación Nacional, está fusilado, pero como es de izquierda, no pasa nada", aseguró.

Patricia Maldonado omitió la razón por la que Karol Lucero fue cuestionado en esta oportunidad: el mensaje que fue tildado de "discriminador" y "clasista" por parte de sus críticos. Ni tampoco que fue la bancada feminista de diputadas quienes denunciaron a Florcita Motuda en el Congreso, demandando una investigación del caso y exigiendo sanciones.