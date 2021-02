Karol Lucero reacciona ante sus "haters" y críticas por "clasismo": "Gracias por nunca olvidarse de mí"

Karol Lucero salió al paso de la ola de críticas que le cayeron encima después de que publicó un confuso mensaje refiriéndose a una persona que le pidió una foto en la calle, mientras conducía su Porsche.

"Miren la personalidad aquí de nuestro amigo, me paró para decirme 'oye tomémonos una foto', así que lo vamos a hacer", comentó en las historias de su cuenta de Instagram.

Posteriormente, Luis, el osado seguidor de Lucero, le envió un agradecimiento al influcencer por el gesto. Acto seguido el ex "Mucho Gusto" compartió un pantallazo de los mensajes privados y escribió: "Tenía dos opciones quedar como un weon pesado y seguir de largo o un weon weon si tenía malas intenciones y me robaba el auto... pero la confianza crea una mejor sociedad".

El comentario fue considerado como "discriminador" y "clasista" por otros usuarios de la red social. Pero cuando el asunto saltó a Twitter, el asunto se descontroló a tal nivel que el nombre de Karol se elevó a los principales puestos de los temas más comentados, incluso al punto de destronar a la polémica del día que protagonizó la marca PC Factory.

Horas más tarde, Karol Lucero reaccionó irónicamente ante quienes lo cuestionaron por su comentario, respondiendo con una cita de Salvador Dalí: “Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen sólo dicen maravillas”.

A eso añadió su propio mensaje: “Saludos a mis #haters. Gracias por nunca olvidarse de mí”, sumando el emoticon de un beso.

Luego, el ex animador de Yingo compartió una publicación que hizo el mismo Luis intentando aclarar la situación, que “cada uno sabe el tipo de persona (que es), sabe la personalidad y la actitud que tiene en este caso”.

“Por parte mía da lo mismo lo que opinen los demás, no pienso ni hacer los 5 minutos de fama ni nada. Karol fue buena onda conmigo cuando le pedí una foto y el amablemente me dice ‘perfecto, me estaciono y nos tomamos la foto’, hasta tomamos distancia”, sentenció.

Al compartir la publicación de Luis, Karol Lucero añadió: “gracias por aclarar, pero no es tu culpa ni mía, con que nosotros sepamos la verdad todo está bien, qué importa lo que opinen los demás, les encanta meterse en la vida de otros”.

“Sólo considero la opinión de la gente que me conoce”, concluyó.