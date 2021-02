Llueven cientos de críticas contra PC Factory: Mujer los acusa de sexistas

La reconocida tienda de accesorios tecnológicos PC Factory se encuentra en medio de una lluvia de críticas, después de que una cliente los acusó de ser sexistas y que tuvo que llevar a su pololo a la tienda del mall Costanera Center para que le cambiaran un computador que le vendieron y que no cumplió con sus expectativas.

Fue la usuaria Margot Araya -en Instagram @oh.margot- quien detonó todo, después de que el testimonio de su experiencia como compradora en la cadena se viralizó debido al negativo trato que recibió de los vendedores.

La joven mujer acudió hasta el local para conseguir un PC de escritorio que le permitiera ver animé en HD, revisar radiografías de pacientes, trabajar con email, fichas médicas y usar Youtube; sin marcas ni tope de dinero para la inversión.

Ante ello el vendedor le propuso tres opciones. La joven sintió desconfianza por el precio de la primera opción y optó por el segundo, cuyo valor era un poco más alto, especialmente porque quien la atendía se lo recomendó por sobre la tercera opción, que era la más costosa.

Tras eso, en la tienda revisaron que no tuviese desperfectos físicos frente a ella, lo compró con garantía extendida y emprendió rumbo a su hogar con el dispotivo. Cuando llegó lo prendió se dio cuenta de los problemas: siendo lo principal que el computador era lento, al punto de que le impedía trabajar con dos pestañas a la vez en un navegador; y los videos de Youtube apenas se podían revisar en baja calidad.

¿Qué le pasó cuando volvió a PC Factory?



Margot retornó a la tienda para exigir un cambio del equipo, dado que no correspondía con lo que requería. Entonces, el vendedor se alteró al punto de que subió la voz y terminó reprendiéndola.

"En un momento me dice una huea que no se me va a olvidar nunca. El loco llega y me dice: bueno mira, es que el computador que tú compraste puede hacer todo lo que tu quieres, solo que muy lento", recalcó Araya, resaltando una vez más que en primera instancia había pedido explícitamente un computador rápido.

"Ahí me dice: yo no te puedo ayudar, no te puedo ayudar, tienes que llamar a postventa, tienes que llamar a postventa porque aquí no se puede solucionar la cuestión", fue parte de la respuesta que tuvo.

Llamó a postventa, pero ahí tampoco le dieron solución: "me dijo que solo hacían devoluciones si el producto venía completamente sellado o si estaba malo de fábrica. ¿Cómo voy a saber yo que el computador está malo si no lo abro y lo pruebo? ¿Alguno de ustedes me puede explicar eso? Porque yo no lo entiendo, yo no hago magia".

"El loco también me empieza a subir la voz de nuevo, ¡Otra vez más, me estaba retando un hombre [que no conocía]!", comentó antes de que la hicieran volver una vez más al local.

Entonces, entró en escena la pareja de Margot. "Le pedí a mi pololo si me podía ayudar, ya que el computador pesaba y yo no tengo fuerza, entonces le pedí si me podía acompañar a llevarlo y toda la cuestión".

"Así que voy al servicio técnico del Costanera Center… y hueón, el trato cambió en 180 grados… Caballero, dígame en qué lo puedo ayudar, no se precupe ¿Tiene un problema con el computador? Déjeme verlo por acá. Voy a ingresar la orden. Veamos si viene todo. ¡No caballero, no se preocupe! Yo parada así, mirando, porque más encima era el mismo hueón que me había atendido", comentó sobre el frustrante recuerdo qu le dejó esa segunda visita.

Por eso, Margot recalca que "el computador lo compré yo, con mi plata… y en un minuto el loco le dice: caballero, ¿me puede pasar su boleta?. Mi pololo le dice: ‘No, el computador lo compró mi polola’. El hueón me mira y le dice: ‘sí caballero, ¿me puede pasar la boleta?’ Yo ahí parada, como un mueble, como si fuese un adorno de la huea, viendo cómo chucha… ¡no lo podía creer! ¡No podía creer la huea que estaba pasando!".

"A mi pololo le llegaron a llamar al jefe de local. Lo trataron como si mi pololo fuese el príncipe de Inglaterra y yo ahí parada como hueona. Fue tan frustrante que salí de la tienda de mierda y me puse a llorar", terminó lamentando, a lo que se sumó que tuvo que pagar una diferencia de 200 mil pesos adicionales para cambiar el nuevo equipo adquirido.

"Nunca me había sentido tan humillada en mi vida, PC Factory es una empresa como el pico (…) ¿Cómo van a discriminar tanto a alguien solo por ser mujer?", concluyó.

¿Qué pasó con PC Factory?



La acción más visible por parte de PC Factory fue bloquear los comentarios en su cuenta en Instagram, después de que una ola de usuarios llegara hasta sus últimas publicaciones para condenar la actuación de los vendedores de la tienda y el trato que se le dio a Margot.

Aunque a eso de las 17:30 horas, la empresa recién decidió aparecer con una reacción ante las acusaciones, con una publicación a través de Twitter, plataforma en que la marca se ha mantenido todo el día como uno de los temas más comentados gracias a más quejas y condenas por parte de los usuarios.

"No es política de PC Factory discriminar en la atención sino ofrecer siempre el mejor servicio. Estamos recabando antecedentes para mejorar la experiencia de compra", resaltaron.

La respuesta de PC Factory ante las cientos de críticas que se desataron en redes sociales por la denuncia de sexismo de @oh.margot.

Sin embargo, la mecha ya se había encendido y cientos de malas experiencias con la empresa comenzaron a surgir entre las condenas, las críticas y memes que provocó el video de Margot.

Estas fueron algunas de las publicaciones:

Aprovecho el gran momento que pasa PC Factory, para contarles mi última exp. con ellos:



Me vendieron el 1 de sept de 2020 un pc del cual no tenían stock, por $875.000



Me pelotearon por 1 mes, pedí la devolución, y ya se cumplieron 5 MESES sin que me devuelvan el $.



Ladrones �� — feli (@FeliDeConce) February 2, 2021

A mí nunca me han atendido mal en PC Factory... Porque nunca me atienden, siempre me voy cansada de esperar xd. — Vandy �� Fa Fa (@Farlloun) February 2, 2021

Vamos todes a hacerle la vida imposible a los incels de PC Factory diciendo que nos queremos armar un pc gamer de 2 palos para jugar sims y diner dash,,,, les viene un soponcio en tres tiempos y listo cierran todas las tiendas — ᘛ⁐̤ᕐᐷ (@fangirlcntitulo) February 2, 2021

La Javiera Parada, vestida de conexión SATA, entra a un PC Factory para dialogar con los vendedores. — ������������������������ ���������������������� �� (@Lichy_O) February 2, 2021

Gobierno propone la creación de UDI Factory para reemplazar al PC Factory. — Fafo (@elfafosaez) February 2, 2021

Hace un mes fui a la notaria a firmar por la venta de una propiedad en herencia, de todo el grupo, las mujeres herederas casadas debían llevar al marido para que firmara con ellas, los hombres casados podíamos ir solos. Cuando esto cambie, quizás cambie un poco lo de PC Factory. — Marcelo Andrés #YoAprobé (@Marcelo66146050) February 2, 2021

PC Factory? Radal Computación, en San Diego casi al llegar a Matta. Cumplen con las 3 B.

Ya he armado - comprado 6 computadores (casa - oficina) ahí. Ninguna falla. Asesoran. Y atienden bien �� — Mandelorian (@Mandefenton) February 2, 2021

Punto aparte lo mal que lo paso en PC Factory la niña; Muchos vendedores del retail son como las weas, muchas veces ni me pescaban cuando quería comprar algo he iba vestido de "Fin de semana" pero si iba en la semana post trabajo, de trajecito, el mismo vendedor corría. — “Y tu quién ere peazo e puta” (@Oraius) February 2, 2021

Estoy feliz con el trabajo que he hecho capacitando al área de atención de PC factory — E̳l̳ ̳T̳í̳o̳ ̳M̳a̳m̳o̳ ✍�� ツ (@ElTioMamo) February 2, 2021

sobre lo de pc factory, es super aweoná esa pará de "es que las minas en realidad no cachan de blabla" porque no es el punto. independiente del género, una empresa tiene que tratarte bien y con respeto, no por pará de "estoy pagando por la weá", porque erís un cliente poh... — víztoruwu (@viztorhugo) February 2, 2021

Bien igual que se fune a ese nido culiao de incels que es PC factory. La humanidad progresó más alla de la necesidad de pc factory — mariconeza��️�� (@ridiculeza) February 2, 2021

van a dejar de comprar el PC Factory igual como dejaron de ver Canal 13 o comer Papa Johns? — C R E T I N O (@cretino000) February 2, 2021

Pc Factory cancelado desde que trabajó con Vardoc ono — pavochino (@Camivilches) February 2, 2021

Los vendedores de PC Factory: pic.twitter.com/demgbKLAG9 — Tom (@nosoytomas) February 2, 2021

No te puedo creer que los hombres llegaron a contar sus buenas experiencias con la atención de PC Factory, justo cuando se está reclamando por violecia machista. DESPUÉS POR QUÉ CHUCHA UNA TE ODIA Y SUEÑA CON QUEM4RTE VIVO EN UNA CASA AMARILLA Y CON FORMA DE PIRÁMIDE, RAÚL. — Cami Långstrump ���� (@EmilianaCamila_) February 2, 2021

Esa funa a pc factory es tan necesaria. Yo he ido dos veces a esa tienda y las dos veces me han tratado como el pico. Asumí que fue porque era mujer y quizá no cachaba mucho sobre cargadores y discos duros (eso fui a cotizar). Que se pudran los weones con su servicio nefasto — Nadie G. (@nhenriquezbt) February 2, 2021

La persona en la funa dice ESPECÍFICA y EXPLÍCITAMENTE que en PC Factory atienden como el pico a mujeres..



.. y algunos HOMBRES dicen que a ellos los atienden bien.



¿Te dai cuenta cómo les encanta quedar de aweonaos? — María José Peña (@mjpenamartinez) February 2, 2021

Recién cachando la funa que le hicieron a los de PC Factory... y pensar que uno por ser experto del área no cacha esos detalles del trato a otros clientes, en particular lo que se denuncia como machismo, todo mal ahí... — Juan Yáñez (@infozeus) February 2, 2021

Yo pensando que no podían haber más funas esta semana��



Despierto: FUNA A PC FACTORY — ��NIÑA MUERTA��la come guaguas (@queenmuert4) February 2, 2021

Aprovecho la situación de PC Factory -y sus vendedores como el hoyo- para decir que si alguien quiere preguntar por cosas de cámaras fotográficas, estoy a vuestra merced �� Da igual quien pregunte porque estos culiaos se burlan de todxs por saber un poco más. — Güichipirichi (@GrrrlGrrrl) February 2, 2021

No voy a ver un video de 20 minutos de una wna explicando que en PC Factory la trataron de cagar



Me basta con abrir el sitio de PC Factory — El Alberth ★ (@Guelbert) February 2, 2021

Un día ese hueón de pc factory se levantó, atendió como el pico a la @cardcaptorgota y no midió el impacto que iba a generar su mala atención — ˙ᴥ˙ (@ohpudu) February 2, 2021

Pa que no pasen rabias con un computador en PC Factory o similar por lo menos tiene que gastar 450 Lucas para arriba en un laptop, menos de eso es pa puro sufrir, además busque alguien que le asesore en la compra, le va a preguntar para que lo quiere y cuánto dispone para gastar — #Porco #RenunciaPiñera, Do it for ���� (@ClpStmith) February 2, 2021

Nos paseamos a pc factory y se nos ocurrió organizar un taller básico para que no se tengan que asesorar con giles culiaos �� https://t.co/7tJBjVZXKk — Sailor Javi�� Apruebo (@SailorJavi) February 2, 2021

Siguiendo con el tema de PC Factory y a modo de spoiler... así va nuestra encuesta pic.twitter.com/Jawr5N2mtP — Ana Sagara (@kerosut) February 2, 2021

Acabo de ver la wea de PC Factory, y chicas les paso el dato de q en el falabella del parque arauco hay una vendedora espectacular de computadores no recuerdo su nombre pero tiene melena y tatuajes, es una seca y explica super bien, ni un wn de ahí sabe más q ella y eso meencantó — FAKE (@Fakenanda_) February 2, 2021

Parece que PC Factory no leyó el resto de los comentarios y piensan que fue un caso aislado, vayan a saludar y dejarles su testimonio a ver si se avispan! https://t.co/R8NbitrXFD — LaperGris (@LaperGris) February 2, 2021

Yo una vez mandé a arreglar un notebook a PC Factory y bueno, lo retuvieron como 1 mes. Lo enviaron desde Rancagua a Santiago y tuve que viajar a buscarlo.... y nunca lo arreglaron. — cronicasdepau (#ONEPIECE1000LOGS) (@paubizadventure) February 2, 2021

Empatizo profundamente con la chica que está denunciando trato discriminador de parte de PC Factory. Toda la gente que no es mujer o disidencia no se imagina lo común que es que te traten como el p*co en el comercio o te miren en menos porque siempre los han tratado con respeto. — Consuelo Ferrer (@consueferrer) February 2, 2021

así que en PC factory eran misóginos pic.twitter.com/dhgWW9qZq5 — CeciliaFuentesIcarte (@relatoscomunes) February 2, 2021

No me sorprende en absoluto. PC Factory siempre ha sido nefasto. Aún recuerdo cuando trataron de cagar a mi papá, al tratar de venderle una impresora súper antigua.



Pude interferir gracias a que él confió en mí, y los vendedores me quedaron mirando de reojo. https://t.co/aiWe9wbezY — Alvis (@diegoenblanco) February 2, 2021