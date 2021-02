Patricia Maldonado le cae con todo a Cami Gallardo: "No vengamos a pelar si no son capaces ustedes de seguir un orden"

Patricia Maldonado ahora comenta de todo, sin filtro, con o sin saber de lo que hablar y ante la libertad sin límites que le permite estar desvinculada de cualquier atadura con la televisión. Es por eso que decidió referirse al comportamiento de la cantante Cami Gallardo, tras ser detenida por incumplir las medidas preventivas de las autoridades frente a la pandemia.

En el episodio de este lunes de su programa en Youtube, Maldonado aprovechó para hablar del incidente que se registró la madrugada del domingo y que ahora tienen a la cantante de “Abrázame” bajo sumario sanitario, no sólo por tener una reunión social que no acataba el aforo permitido sino que también por el agravante de incumplir con la cuarentena obligatoria dictaminara para las personas que llegan desde el extranjero.

Pero Maldonado no partió refiriéndose al incumplimiento de las directrices del Ministerio de Salud, sino criticando que “es súper rico hablar de la pobreza, es súper rico hablar de la desigualdad cuando estás viviendo en un hotel así como echadito pa’ atrás”.

“Distinto es que estés viviendo en una mediagua, distinto es que vayas a una población cuando está lloviendo a cántaros y te das cuenta cómo se moja esa gente”, fustigó.

“Por eso que yo digo que hay mucha gente que predica la moral con los genitales en la mano”, lanzó en una dura referencia al decir pero no actuar.

En tanto, Patricia luego se lanzó al cuello de Gallardo por el tema de la pandemia, resaltando: “tengo entendido que esta muchachita prácticamente estaba en cuarentena, porque hace poco venía llegando de Estados Unidos. Y cada persona que viaja tiene que estar en cuarentena obligatoria”.

Eso para luego acotar: “primero, ¿cómo es posible sabiendo la cantidad de contagios? Ella es un referente, ella tiene la obligación de ser responsable frente a estos hechos”.

“¿Qué sacas tú después con decir ‘pucha es que pido perdón a mis redes sociales, no era mi intención, pero yo no estaba tomando? Mijita, da lo mismo, ese no es nuestro problema. El problema es que usted estaba en un carrete y había bastante gente y había bulla y todo eso”.

“No vengamos a pelar y hablar de más cuando no son capaces ustedes de seguir un orden como corresponde”, remató la mujer del pelo morado.